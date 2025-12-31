Resgate

Pescadores ficaram três horas à deriva após tempestade virar canoa em Manacapuru, Amazonas

Um casal de pescadores passou cerca de três horas à deriva sobre uma porta de geladeira no rio Solimões, depois que a canoa em que estavam virou durante uma tempestade, na terça-feira (30), na zona rural de Manacapuru, a 68 quilômetros a oeste de Manaus.

As vítimas foram identificadas como Raimunda Lima, 52, e José Carlos Ferreira, 61. Segundo o casal, a tempestade e os banzeiros do rio foram os responsáveis pelo acidente. Após a canoa virar, eles se agarraram a uma porta de geladeira que flutuava nas águas.

O resgate aconteceu no fim da tarde, quando agentes da Polícia Militar que retornavam de um serviço no município de Anori avistaram os pescadores.

De acordo com o subtenente Dernilson Barros, do 1º Grupamento da PM de Anori, “a mulher já estava muito fraca no momento do resgate”. Os policiais conseguiram recuperar a canoa durante a operação.

As vítimas foram levadas ao porto de Manacapuru, onde receberam atendimento do Corpo de Bombeiros e, em seguida, foram encaminhadas ao Hospital Geral do município. Ambos passam bem.

