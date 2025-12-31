Confusão

Homem de 42 anos destruiu portão de embarque após atraso e consumo de álcool

Um passageiro de 42 anos foi detido na manhã desta quarta-feira (31), véspera de Ano Novo, depois de danificar um portão de embarque no Aeroporto Internacional do Recife, em Pernambuco.

De acordo com as informações, a confusão aconteceu no portão 12, quando o passageiro chegou para embarcar fora do horário de fechamento do voo.

Comportamento agressivo

Ainda segundo apuração, ele se atrasou após permanecer em uma das salas VIP do aeroporto, onde teria consumido bebida alcoólica, situação percebida pelos funcionários pelo hálito e comportamento agressivo do homem.

Ao ser impedido de embarcar, ele passou a xingar funcionários da companhia aérea e a depredar os divisores de fila.

Os colaboradores precisaram se resguardar na área de acesso aos portões e acionaram a Polícia Federal, que chegou minutos depois e utilizou spray de pimenta para contê-lo, já que o passageiro resistiu à prisão.

Para contê-lo, foram necessários dois policiais e mais três homens. Em nota à imprensa, a Aena confirmou o ato de vandalismo e estimou o prejuízo em R$ 3 mil.

Prejuízo e procedimentos legais

Após a contenção, o passageiro foi levado à Delegacia da Polícia Federal no aeroporto, onde o delegado fixou fiança de R$ 15 mil. Como o valor não foi pago, ele foi encaminhado à audiência de custódia.

Veja vídeo:

