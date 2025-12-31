Com a proximidade do Ano-Novo, um assunto domina as redes sociais: como escolher a cor do look para a chegada de 2026. De numerologia a crenças religiosas, plataformas como TikTok e X estão repletas de análises sobre o significado de cada tom e sua suposta influência sobre o ano que se inicia.
Entre as tendências que mais chamam atenção está o aumento de pessoas que afirmam que vão evitar o branco na noite de Réveillon.
Numerologia orienta escolhas para a virada
Para definir a cor do look da virada, internautas têm recorrido a um conceito da numerologia. De acordo com o cálculo do chamado Ano Pessoal, seria possível identificar quais tons ajudam a atrair boas energias para o novo ciclo e quais cores devem ser evitadas.
O método se baseia em ciclos de nove anos, cada um associado a um tema principal. Segundo a crença, a cada aniversário, a pessoa “entra” em um novo Ano Pessoal, que influencia decisões, emoções e acontecimentos até o próximo aniversário.
Para descobrir o seu, basta somar os dígitos do dia e do mês de nascimento aos números de 2026, reduzindo o resultado a um único dígito.
Significado de cada Ano Pessoal
- Ano Pessoal 1 – Inícios, autonomia, novos projetos
- Ano Pessoal 2 – Parcerias, sensibilidade, paciência
- Ano Pessoal 3 – Comunicação, criatividade, visibilidade
- Ano Pessoal 4 – Trabalho, estrutura, disciplina
- Ano Pessoal 5 – Mudanças, liberdade, movimento
- Ano Pessoal 6 – Relações, família, responsabilidades
- Ano Pessoal 7 – Introspecção, estudo, espiritualidade
- Ano Pessoal 8 – Poder, resultados, finanças
- Ano Pessoal 9 – Encerramentos, desapego, conclusão de ciclos
Por que o branco passou a ser evitado
Mas por que o branco entrou no centro da discussão? Na numerologia, 2026 será regido pelo Ano Universal 1, associado a inícios, liderança e ação individual.
O branco, tradicionalmente ligado à paz, neutralidade e recolhimento, passou a ser interpretado como o oposto da energia ativa e impulsionadora atribuída a esse número. Por isso, parte dos internautas defende a escolha de cores mais intensas para a virada.
Cores vibrantes ganham destaque
A coluna Ilca Maria Estevão preparou uma curadoria especial de cores para auxiliar na escolha do look de Ano-Novo. Entre elas, o roxo aparece como um dos destaques.
Roxo simboliza transição e propósito
Associado historicamente à transição entre ciclos, o roxo representa o equilíbrio entre o racional e o intuitivo — um convite para encerrar o ano com reflexão e iniciar o próximo com propósito.
Tons como lavanda, lilás, violeta ou ameixa permitem diferentes leituras: do etéreo ao dramático, do suave ao intenso, e reforçam a tendência de looks mais expressivos para a chegada de 2026.
Nas redes sociais, celebridades e influenciadores também vêm apostando em cores vibrantes, reforçando o movimento de renovação estética e simbólica para o novo ano.
(*) Com informações do Metrópoles
Leia mais: Réveillon Gospel reúne milhares de fiéis na Ponta Negra, em Manaus