Rede estadual

Pedro Henrique veio ao mundo à 0h08, de parto cesariano, pesando 3,5 quilos

O Instituto da Mulher Dona Lindu (IMDL) registrou, nesta quinta-feira (1º/01), o nascimento do primeiro bebê de 2026, na rede estadual de saúde do Amazonas. O menino Pedro Henrique nasceu à 0h08 de parto cesariano com 3,548 quilos, 49 centímetros e 40 semanas de gestação. A informação é da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

O recém-nascido é o primeiro filho do casal Rainara dos Santos, de 21 anos, e Pedro Lucas, de 30 anos, que moram no bairro Armando Mendes, zona norte de Manaus.

A secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, ressaltou a importância de uma rede de saúde organizada e preparada para cuidar da vida, desde o primeiro segundo. Ela destacou o compromisso do Governo do Amazonas em manter unidades de saúde preparadas e dos profissionais de saúde que se revezam em plantão entre o Natal e Ano Novo para garantir acolhimento, atendimento humanizado, segurança e assistência qualificada às gestantes e recém-nascidos, todos os dias do ano, inclusive nas datas em que a maioria das pessoas quer estar em casa confraternizando.

Segundo a mãe, as contrações iniciaram na terça-feira (30/12) e se intensificaram durante os preparativos da ceia de ano novo. Emocionada, ela celebrou o momento especial, marcado pela alegria de iniciar o ano com vida nova e pela confiança no atendimento recebido.

“É uma emoção que não dá para explicar. Começar o ano recebendo meu bebê nos braços é um presente de Deus. Estou muito feliz e realizada. Foi um momento único, cheio de emoção, cuidado e carinho. Vou guardar para sempre a forma como fomos acolhidos”, declarou.

A médica obstetra Christiane Marie destaca que a unidade dispõe de equipe multiprofissional e estrutura adequada para garantir atendimento seguro, qualificado e centrado na mulher.

“No Instituto da Mulher, cada parto é conduzido com respeito, cuidado e sensibilidade. Trabalhamos com o modelo de parto humanizado, garantindo acolhimento, segurança e protagonismo da mulher em um dos momentos mais importantes de sua vida”, afirmou.

Após o parto, mãe e bebê passam bem e seguem recebendo assistência integral da equipe multiprofissional da unidade. A previsão de alta hospitalar é de 48 a 72 horas, dependendo da evolução clínica da paciente e do bebê.

Funcionamento da rede no feriado

A SES-AM informa que a rede de urgência e emergência, formada por 25 unidades de saúde na capital, está operando de forma integral 24 horas durante o feriado de Ano Novo, entre 31 de dezembro e 1º de janeiro, assim como no ponto facultativo de 2 de janeiro de 2026. São mais de 17,3 mil trabalhadores da saúde revezando em plantões para garantir os serviços à população.

Na capital, Manaus, são três prontos-socorros adultos, três prontos-socorros infantis, nove Serviços de Pronto Atendimento (SPAs) distribuídos por todas as zonas da capital, além das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Campos Sales (Tarumã) e José Rodrigues (Cidade Nova), em funcionamento 24 horas para atender a população.

Nas sete maternidades estaduais, o atendimento às gestantes também segue normalmente, assim como o Centro de Saúde Mental do Amazonas (Cesmam), que estará disponível ininterruptamente durante todo o feriado.

No interior do estado, os hospitais dos 61 municípios operam em regime de plantão 24 horas, com o apoio da logística de UTI aérea da SES-AM, caso haja necessidade de transferências emergenciais para a capital.

(*) Com informações da assessoria