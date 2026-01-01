Trânsito

Operação foi realizada em avenidas de grande fluxo na capital, em prol da segurança viária e preservação de vidas

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), por meio da equipe de Fiscalização, registrou 402 infrações de trânsito, entre a noite de quarta-feira (31/12) e a madrugada desta quinta-feira (1º/01), durante a Operação Final do Ano Seguro 2025, realizada em avenidas de grande fluxo na capital.

A operação contou com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), e foi montada estrategicamente no feriado de réveillon nas avenidas Governador José Lindoso, Torquato Tapajós, Max Teixeira, Avenida do Turismo, Coronel Teixeira, Constantino Nery e Cosme Ferreira.

Para o diretor-presidente do Detran-AM, David Fernandes, a operação teve como objetivo reduzir o número de sinistros e vítimas de acidentes de trânsito.

“O Detran Amazonas esteve nas ruas, conseguiu colocar em vários pontos da cidade as blitze, para que a gente pudesse reduzir o número de acidentes de trânsito, reduzir as mortes no trânsito e reduzir também as internações dos leitos dos hospitais. A gente continua, ao longo desse 2026, fazendo educação para o trânsito, mas fazendo as blitze também e pedindo à população que colabore, tendo consciência de que álcool e direção não combinam, que o motociclista precisa usar o capacete e respeitar as leis de trânsito”, afirma David Fernandes.

De acordo com a equipe de Fiscalização do Detran-AM, a infração mais registrada foi dirigir sob influência de álcool com 66 casos flagrados. Além disso, 28 condutores se recusaram a efetuar o teste de alcoolemia, mostrando a importância da operação para a prevenção de acidentes causados por esta infração.

Também entram na lista de infrações mais registradas: conduzir motocicleta sem capacete (42), dirigir sem habilitação (27), dirigir com calçado impróprio (25), conduzir veículo sem equipamento obrigatório (24), permitir condução do veículo a pessoa sem habilitação (21), conduzir motocicleta com passageiro sem capacete (21), veículo sem placa de identificação (8), e descarga livre (8).

A secretária executiva adjunta de Assistência da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), Mônica Melo, destaca que é necessário respeitar as leis de trânsito para evitar o aumento no número de vítimas de acidentes.

“A Secretaria de Estado de Saúde, desde o dia 23, tem trabalhado de forma pontual e de forma muito organizada para atender quem infelizmente precisou ter acesso aos serviços de saúde. Nós estamos trabalhando e fazendo toda essa parte pedagógica para evitar que as pessoas sofram acidentes. Nós não queremos tratar você doente, nós queremos tratar você com saúde, cuidar da sua saúde de forma preventiva”, ressalta Mônica Melo.

O diretor técnico do Detran-AM, Wendell Waughan, reforça que as ações de fiscalização do órgão continuarão durante 2026, com o objetivo contínuo de salvar vidas.

“O Detran Amazonas esteve nas ruas desde o dia 23 de dezembro para fazer a Operação Final do Ano Seguro 2025. Tivemos um saldo positivo, um balanço muito positivo, tivemos reduções de acidentes de trânsito. Infelizmente, ainda tivemos algumas vítimas, mas a mensagem é que a gente leve essa conscientização para o ano de 2026. Que a gente consiga realmente salvar vidas, reduzir o número de acidentes de trânsito e, lembrando, se você dirigir, não beba, utilize o cinto de segurança, coloque as crianças no banco traseiro, utilize cinto de segurança em todos os passageiros. Vamos assegurar sempre a nossa vida e a nossa segurança viária no ano de 2026”, finaliza Wendell Waughan.

(*) Com informações da assessoria