IMMU reforça fiscalização eletrônica para controlar caminhões, reduzir acidentes e modernizar o trânsito da cidade

A Prefeitura de Manaus vai ampliar a fiscalização eletrônica a partir de 1º de fevereiro, com novos radares e dez detectores de eixo inéditos para controlar caminhões e veículos pesados.

Além disso, a novidade inclui dez detectores de eixo, tecnologia inédita no monitoramento do trânsito da capital amazonense, voltada para controlar caminhões, carretas e ônibus em vias urbanas. Ao mesmo tempo, novos radares também serão instalados para coibir excesso de velocidade e avanço de sinal vermelho.

Os detectores permitem identificar o tipo e o porte dos veículos que circulam pelas vias. Assim, a fiscalização se torna mais precisa, contribuindo para reduzir acidentes, especialmente em corredores de grande fluxo e com restrições de tráfego para veículos pesados.

Segundo o diretor-presidente do IMMU, Arnaldo Flores, “a implantação dessa tecnologia reforça nosso compromisso com a segurança viária. O monitoramento de veículos de grande porte é essencial para evitar acidentes e reduzir a imprudência no trânsito de Manaus”.

Ampliação da fiscalização

Além dos detectores de eixo, o projeto inclui:

15 pontos de fiscalização de avanço de sinal vermelho

7 controladores de velocidade de 60 km/h

2 lombadas eletrônicas de 40 km/h

Com essas novidades, o sistema municipal se torna mais moderno e abrangente, fortalecendo ações de prevenção de acidentes e promovendo um trânsito mais seguro e humanizado. Atualmente, Manaus conta com 27 radares em operação para controlar excesso de velocidade, avanço de sinal e parada sobre faixas de pedestres.

Principais locais de instalação

Detectores de eixo (caminhões e ônibus):

Avenida General Rodrigo Otávio Ramos (Coroado e Petrópolis)

Avenida Ephigênio Salles (Adrianópolis e Aleixo)

Avenida Constantino Nery (São Geraldo e Chapada)

Avenida Djalma Batista (Nossa Senhora das Graças e Chapada)

Avenida Leonardo Malcher (Centro)

Avenida Ramos Ferreira (Centro)

Controle de velocidade – 60 km/h:

Avenida Pedro Teixeira (Dom Pedro I)

Avenida das Torres (Monte das Oliveiras)

Avenida Governador José Lindoso (Cidade Nova)

Avenida do Turismo (Ponta Negra e Tarumã)

Lombadas eletrônicas – 40 km/h:

Avenida São Jorge (São Jorge/Alphaville)

Avenida General Rodrigo Otávio Ramos (Crespo/rotatória da Suframa)

Fiscalização de avanço de sinal vermelho:

Avenida Pedro Teixeira (Dom Pedro I, Constantino Nery, São Jorge/Ponta Negra)

Avenida São Jorge (complexo turístico Ponta Negra)

Avenida Tefé (Cachoeirinha)

Avenida Timbiras (Cidade Nova)

Avenida Leonardo Malcher (Praça 14 de Janeiro)

Avenida Brasil (Compensa)

Avenida Max Teixeira (Flores Nova e Colônia Santo Antônio)

Os novos radares começam a operar em 1º de fevereiro, após a conclusão de testes e ajustes técnicos. Dessa forma, a Prefeitura espera reduzir acidentes, coibir imprudência e controlar melhor o tráfego de veículos pesados em áreas urbanas estratégicas.

