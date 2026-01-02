A Prefeitura de Manaus vai ampliar a fiscalização eletrônica a partir de 1º de fevereiro, com novos radares e dez detectores de eixo inéditos para controlar caminhões e veículos pesados.
Além disso, a novidade inclui dez detectores de eixo, tecnologia inédita no monitoramento do trânsito da capital amazonense, voltada para controlar caminhões, carretas e ônibus em vias urbanas. Ao mesmo tempo, novos radares também serão instalados para coibir excesso de velocidade e avanço de sinal vermelho.
Os detectores permitem identificar o tipo e o porte dos veículos que circulam pelas vias. Assim, a fiscalização se torna mais precisa, contribuindo para reduzir acidentes, especialmente em corredores de grande fluxo e com restrições de tráfego para veículos pesados.
Segundo o diretor-presidente do IMMU, Arnaldo Flores, “a implantação dessa tecnologia reforça nosso compromisso com a segurança viária. O monitoramento de veículos de grande porte é essencial para evitar acidentes e reduzir a imprudência no trânsito de Manaus”.
Ampliação da fiscalização
Além dos detectores de eixo, o projeto inclui:
- 15 pontos de fiscalização de avanço de sinal vermelho
- 7 controladores de velocidade de 60 km/h
- 2 lombadas eletrônicas de 40 km/h
Com essas novidades, o sistema municipal se torna mais moderno e abrangente, fortalecendo ações de prevenção de acidentes e promovendo um trânsito mais seguro e humanizado. Atualmente, Manaus conta com 27 radares em operação para controlar excesso de velocidade, avanço de sinal e parada sobre faixas de pedestres.
Principais locais de instalação
Detectores de eixo (caminhões e ônibus):
- Avenida General Rodrigo Otávio Ramos (Coroado e Petrópolis)
- Avenida Ephigênio Salles (Adrianópolis e Aleixo)
- Avenida Constantino Nery (São Geraldo e Chapada)
- Avenida Djalma Batista (Nossa Senhora das Graças e Chapada)
- Avenida Leonardo Malcher (Centro)
- Avenida Ramos Ferreira (Centro)
Controle de velocidade – 60 km/h:
- Avenida Pedro Teixeira (Dom Pedro I)
- Avenida das Torres (Monte das Oliveiras)
- Avenida Governador José Lindoso (Cidade Nova)
- Avenida do Turismo (Ponta Negra e Tarumã)
Lombadas eletrônicas – 40 km/h:
- Avenida São Jorge (São Jorge/Alphaville)
- Avenida General Rodrigo Otávio Ramos (Crespo/rotatória da Suframa)
Fiscalização de avanço de sinal vermelho:
- Avenida Pedro Teixeira (Dom Pedro I, Constantino Nery, São Jorge/Ponta Negra)
- Avenida São Jorge (complexo turístico Ponta Negra)
- Avenida Tefé (Cachoeirinha)
- Avenida Timbiras (Cidade Nova)
- Avenida Leonardo Malcher (Praça 14 de Janeiro)
- Avenida Brasil (Compensa)
- Avenida Max Teixeira (Flores Nova e Colônia Santo Antônio)
Os novos radares começam a operar em 1º de fevereiro, após a conclusão de testes e ajustes técnicos. Dessa forma, a Prefeitura espera reduzir acidentes, coibir imprudência e controlar melhor o tráfego de veículos pesados em áreas urbanas estratégicas.
