IMMU informa funcionamento de 27 equipamentos eletrônicos para segurança viária.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) emitiu uma nota, nesta terça-feira (28), afirmando que atualmente 27 equipamentos de fiscalização eletrônica estão em operação na capital amazonense.

Os dispositivos monitoram excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestres, contribuindo para a segurança viária e redução de acidentes.

Novos radares em instalação

O IMMU esclarece que novos equipamentos estão em fase de instalação em diversos pontos da cidade, mas ainda não estão em funcionamento. Todos passarão por aferição, homologação e integração ao sistema de controle de trânsito antes de entrarem em operação.

Além disso, será realizada sinalização em todos os pontos para orientar os condutores. As datas de início de operação serão divulgadas com antecedência nos canais oficiais da Prefeitura de Manaus.

Locais de instalação

Radares de velocidade – controlador fixo

Av. do Turismo – Ponta Negra, sentido Complexo Turístico Ponta Negra

Av. do Turismo, oposto Condomínio Mediterrâneo I – Tarumã, sentido Aeroporto Eduardo Gomes

Av. do Turismo / Av. Thales Loureiro – Ponta Negra, sentido Complexo Turístico Ponta Negra

Av. do Turismo, oposto Residencial Viver Tarumã – Tarumã-Açu, sentido Oeste

Av. do Turismo, em frente ao Condomínio Viva Vida Tarumã – Tarumã, sentido Leste

Av. do Turismo, Escola Municipal Marechal Cândido Rondon / ponte do Igarapé da Bolívia – Tarumã, sentido Norte

Av. do Turismo, oposto à empresa Vida Film – Tarumã, sentido Oeste

Av. Santos Dumont / Seripa 7 – Tarumã, sentido Oeste

Av. Santos Dumont / Seripa 8 – Tarumã, sentido Leste

Av. Professor Nilton Lins, nº 900 – Jardim Via Veneto, Flores, sentido Leste

Av. Professor Nilton Lins, nº 851 – Flores, sentido Oeste

Av. Torquato Tapajós, nº 5.555 – Innova – Tarumã, sentido Sul

Av. Coronel Teixeira – em frente à 12ª Região Militar – Ponta Negra, sentido Sul

Av. Coronel Teixeira / Supermercado Yroyak – Ponta Negra, sentido Complexo Turístico

Av. das Torres / Tenente Roxana Bonessi – Nova Cidade, sentido Sul

Av. das Torres, nº 352 – Nova Galileia, Nova Cidade, sentido Norte

Av. Autaz Mirim – oposto ao Atacadão da Grande Circular – Coroado, sentido Sul

Av. Autaz Mirim / Creche Maria Aparecida Silva Dantas – Zumbi dos Palmares, sentido Norte

Av. Torquato Tapajós – em frente ao Supermercado Nova Era – Da Paz, sentido Sul

Av. Torquato Tapajós – em frente à Fábrica TPV – Flores, sentido Sul

Lombadas eletrônicas – redutores de velocidade

Av. Ephigênio Salles, nº 1.835 – Condomínio Bosque Imperial – Aleixo, sentido Oeste

Av. Rodrigo Otávio / Rua das Águias – Vila Buriti, sentido Leste

Radares de avanço de sinal vermelho

Av. Codajás / Av. Marquês da Silveira – Petrópolis, sentido Oeste

Av. Codajás / Av. Marquês da Silveira – São Francisco, sentido Leste

Av. Paraíba / Av. André Araújo – Adrianópolis, sentido Norte

Av. André Araújo (alça) / Av. Jornalista Umberto Calderaro Filho – Adrianópolis, sentido Leste

Av. Jornalista Umberto Calderaro Filho / Rua Belo Horizonte – Adrianópolis, sentido Norte

