O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) emitiu uma nota, nesta terça-feira (28), afirmando que atualmente 27 equipamentos de fiscalização eletrônica estão em operação na capital amazonense.
Os dispositivos monitoram excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestres, contribuindo para a segurança viária e redução de acidentes.
Novos radares em instalação
O IMMU esclarece que novos equipamentos estão em fase de instalação em diversos pontos da cidade, mas ainda não estão em funcionamento. Todos passarão por aferição, homologação e integração ao sistema de controle de trânsito antes de entrarem em operação.
Além disso, será realizada sinalização em todos os pontos para orientar os condutores. As datas de início de operação serão divulgadas com antecedência nos canais oficiais da Prefeitura de Manaus.
Locais de instalação
Radares de velocidade – controlador fixo
- Av. do Turismo – Ponta Negra, sentido Complexo Turístico Ponta Negra
- Av. do Turismo, oposto Condomínio Mediterrâneo I – Tarumã, sentido Aeroporto Eduardo Gomes
- Av. do Turismo / Av. Thales Loureiro – Ponta Negra, sentido Complexo Turístico Ponta Negra
- Av. do Turismo, oposto Residencial Viver Tarumã – Tarumã-Açu, sentido Oeste
- Av. do Turismo, em frente ao Condomínio Viva Vida Tarumã – Tarumã, sentido Leste
- Av. do Turismo, Escola Municipal Marechal Cândido Rondon / ponte do Igarapé da Bolívia – Tarumã, sentido Norte
- Av. do Turismo, oposto à empresa Vida Film – Tarumã, sentido Oeste
- Av. Santos Dumont / Seripa 7 – Tarumã, sentido Oeste
- Av. Santos Dumont / Seripa 8 – Tarumã, sentido Leste
- Av. Professor Nilton Lins, nº 900 – Jardim Via Veneto, Flores, sentido Leste
- Av. Professor Nilton Lins, nº 851 – Flores, sentido Oeste
- Av. Torquato Tapajós, nº 5.555 – Innova – Tarumã, sentido Sul
- Av. Coronel Teixeira – em frente à 12ª Região Militar – Ponta Negra, sentido Sul
- Av. Coronel Teixeira / Supermercado Yroyak – Ponta Negra, sentido Complexo Turístico
- Av. das Torres / Tenente Roxana Bonessi – Nova Cidade, sentido Sul
- Av. das Torres, nº 352 – Nova Galileia, Nova Cidade, sentido Norte
- Av. Autaz Mirim – oposto ao Atacadão da Grande Circular – Coroado, sentido Sul
- Av. Autaz Mirim / Creche Maria Aparecida Silva Dantas – Zumbi dos Palmares, sentido Norte
- Av. Torquato Tapajós – em frente ao Supermercado Nova Era – Da Paz, sentido Sul
- Av. Torquato Tapajós – em frente à Fábrica TPV – Flores, sentido Sul
Lombadas eletrônicas – redutores de velocidade
- Av. Ephigênio Salles, nº 1.835 – Condomínio Bosque Imperial – Aleixo, sentido Oeste
- Av. Rodrigo Otávio / Rua das Águias – Vila Buriti, sentido Leste
Radares de avanço de sinal vermelho
- Av. Codajás / Av. Marquês da Silveira – Petrópolis, sentido Oeste
- Av. Codajás / Av. Marquês da Silveira – São Francisco, sentido Leste
- Av. Paraíba / Av. André Araújo – Adrianópolis, sentido Norte
- Av. André Araújo (alça) / Av. Jornalista Umberto Calderaro Filho – Adrianópolis, sentido Leste
- Av. Jornalista Umberto Calderaro Filho / Rua Belo Horizonte – Adrianópolis, sentido Norte
