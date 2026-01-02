Ação de saúde

Prefeitura atende 300 pacientes no Hospital Regional José Mendes em três dias

A Prefeitura de Itacoatiara, por meio de uma emenda parlamentar do deputado estadual Thiago Abrahim, iniciou nesta sexta-feira (02) cirurgias oftalmológicas de pterígio, conhecido popularmente como “carne crescida”.

Os procedimentos acontecem sexta-feira, sábado e domingo no Hospital Regional José Mendes, reforçando o compromisso da gestão municipal com o acesso a serviços de saúde especializada.

Cirurgias

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 300 pessoas serão beneficiadas com as cirurgias nesta primeira etapa.

“A ação de pterígio é de grande importância para a população, especialmente porque essa cirurgia não era realizada há muitos anos, deixando muitos pacientes aguardando atendimento e convivendo com prejuízos à visão e à qualidade de vida. Retomar esse serviço permite atender uma demanda reprimida, prevenir a progressão da doença, evitar complicações visuais e garantir melhor bem-estar, principalmente para pessoas mais expostas ao sol e com dificuldade de acesso ao atendimento oftalmológico”, garante a secretária Francieli Lima.

Além disso, a primeira paciente a realizar o procedimento foi Elzivângela Melo, que celebrou a cirurgia como uma conquista no início de 2026.

“Descobri em 2015 que estava com carne crescida, há muito tempo convivia com este problema e meu sonho era tirar e limpar isso e agora tive essa oportunidade. Sou grata à equipe, ao prefeito e ao deputado, porque este ano eu vou voltar a enxergar”, comemora.

Investimentos

A ação integra um conjunto de investimentos da Prefeitura de Itacoatiara, com foco na redução das filas de espera e na garantia de atendimento humanizado à população.

Por fim, a gestão municipal fortalece parcerias e assegura mais qualidade de vida aos itacoatiarenses.

