Prisão

Crime ocorreu na Praia do Coqueiro, em Luís Correia, e motivou prisão preventiva.

Luís Correia (PI) – O homem identificado como Danny Oliveira, suspeito de agredir brutalmente uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi preso na tarde desta sexta-feira (02), no município de Luís Correia, litoral do Piauí.

Prisão foi decretada pela Justiça

A prisão preventiva foi solicitada pela Polícia Civil e deferida pelo Poder Judiciário após a apuração dos fatos ocorridos durante a madrugada do Réveillon.

Agressão ocorreu durante a virada do ano

A vítima deu entrada no Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA) na manhã de quinta-feira (1º), após ser agredida pelo então companheiro.

Segundo informações apuradas pela polícia, o casal estava na Praia do Coqueiro quando testemunhas perceberam uma discussão, motivada por ciúmes. A situação evoluiu para agressões físicas, principalmente contra a cabeça e os braços da médica.

Investigação e fuga do suspeito

O caso foi registrado na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Parnaíba e passou a ser investigado pela Polícia Civil do Piauí. Após o crime, o suspeito fugiu do local, sendo localizado e preso no dia seguinte.

A médica recebeu atendimento hospitalar e apresentou múltiplas lesões decorrentes da agressão. O caso segue sob investigação.

