Arrependida

Linda de Sousa afirmou que se arrepende do relacionamento com detento e tenta reconstruir a vida após cumprir pena na Inglaterra.

A brasileira Linda de Sousa Abreu, ex-carcereira que ganhou repercussão internacional após aparecer em um vídeo fazendo sexo com um detento dentro de uma prisão na Inglaterra, afirmou estar “extremamente envergonhada” com o caso que resultou em sua demissão e prisão.

Em entrevista ao jornal britânico The Sun, Linda falou pela primeira vez sobre os desdobramentos do episódio. Além disso, disse que se arrepende das decisões que tomou enquanto trabalhava na prisão de Wandsworth, em Londres.

“Todo mundo estava fazendo alguma coisa. Me arrependo de tudo que fiz. Estou extremamente envergonhada”, declarou.

Caso viralizou nas redes sociais

O escândalo ganhou repercussão em 2024, quando um vídeo envolvendo a então agente penitenciária e o detento Linton Weirich circulou nas redes sociais e viralizou. Como consequência, as autoridades abriram uma investigação sobre o caso.

Posteriormente, a Justiça condenou Linda a 15 meses de prisão pelo relacionamento impróprio com o detento.

Ex-carcereira nega outras irregularidades

Durante a entrevista, Linda contou que conheceu Linton Weirich no ambiente de trabalho e admitiu o relacionamento. No entanto, negou ter cometido outras irregularidades dentro da unidade prisional.

“A polícia ficou com meu telefone por mais de um ano. Tudo aquilo de que fui acusada foi aquilo pelo qual fui considerada culpada, que foi um relacionamento impróprio com Linton”, afirmou.

Segundo ela, as autoridades analisaram seu celular durante meses. Ainda assim, não encontraram evidências de outras infrações além das que motivaram sua condenação.

Vida após a prisão

Após cumprir cinco meses de pena na penitenciária HMP Bronzefield, em Surrey, Linda deixou a unidade e passou a usar tornozeleira eletrônica.

Desde então, ela afirma levar uma vida discreta e dedicar mais tempo à família. Antes da repercussão do caso, a ex-carcereira também produzia conteúdo adulto na internet paralelamente ao trabalho no sistema prisional.

Leia mais

Carcereira brasileira é condenada após relação sexual com detento em cadeia de Londres

Estudante da Ufam morre após sofrer traumatismo craniano em acidente em ponte de Parintins