Apologia a golpe

Deputada do PSOL aponta publicações de Nikolas Ferreira e Flávio Bolsonaro como incentivo à intervenção estrangeira no Brasil

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) protocolou, nesta segunda-feira (5), uma representação criminal na Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). A parlamentar acusa o congressista de apologia ao crime de golpe de Estado.

No documento, que também menciona o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Erika Hilton sustenta que ambos estariam endossando uma possível intervenção militar dos Estados Unidos no Brasil.

De acordo com a deputada, as manifestações fazem referência a uma operação internacional semelhante à que resultou na captura de Nicolás Maduro.

Postagens nas redes sociais

No sábado (3), Nikolas Ferreira publicou, em seu perfil na rede social “X”, uma imagem manipulada que mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sendo conduzido por militares do Exército dos Estados Unidos.

Além disso, no mesmo dia, o deputado compartilhou uma publicação antiga de Lula sobre a situação na Venezuela.

Na sequência, acrescentou um vídeo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fazendo gestos interpretados como ameaçadores. Na legenda, escreveu: “Te cuida, larápio”.

Já o senador Flávio Bolsonaro publicou a seguinte mensagem: “Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas…“.

Lula será delatado.



É o fim do Foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas… pic.twitter.com/dhMX4UCgR2 — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) January 3, 2026

Ao anunciar a representação criminal, Erika Hilton também se manifestou nas redes sociais. Em publicação, afirmou: “Respeitem o Brasil! Estou denunciando o senador Flávio Bolsonaro e o deputado Nikolas Ferreira por apologia ao crime de golpe de Estado”.

Em seguida, acrescentou: “Ambos, autoridades brasileiras, que fizeram um juramento pelo nosso país, estão propondo que os Estados Unidos ataquem a nossa soberania”.

🇧🇷 RESPEITEM O BRASIL!



Estou denunciando o senador Flávio Bolsonaro e o deputado Nikolas Ferreira por apologia ao crime de golpe de Estado.



Ambos, autoridades brasileiras, que fizeram um JURAMENTO pelo nosso país, estão propondo que os Estados Unidos ataquem a nossa soberania.… pic.twitter.com/LfDJ9PJzhd — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) January 5, 2026

Reação de Thiago Santineli

A iniciativa de Hilton não foi a primeira reação às publicações de Nikolas Ferreira. No domingo (4), o humorista Thiago Santineli criticou o deputado em sua conta no “X”.

Na postagem, Santineli pediu que “desligassem” o parlamentar “igual desligaram o Charlie Kirk”, ativista de direita assassinado em setembro de 2025.

Nikolas Ferreira respondeu publicamente, também pelas redes sociais. O deputado informou que um inquérito foi aberto para apurar o caso.

Além disso, escreveu: “Vem me pegar”, direcionando a mensagem a Santineli. Na mesma publicação, divulgou seu endereço em São Paulo.

Vem me pegar, Rua Mariano Procópio nº 37. https://t.co/Shzc7WBwpt — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) January 5, 2026

O Partido Liberal (PL) se manifestou após a fala do humorista. Em publicação no “X”, o líder da oposição na Câmara, deputado Cabo Gilberto Silva, divulgou uma nota de repúdio.

Segundo ele, foi solicitada escolta da Polícia Legislativa para Nikolas Ferreira, medida que já teria sido adotada.

“Não estamos diante de um simples exercício de liberdade de expressão ou de crítica política, mas de um ato criminoso, covarde e explícito”, afirmou.

Em seguida, completou: “Ao sugerir que alguém ‘desligue’ um parlamentar democraticamente eleito, fazendo alusão direta à eliminação física, o autor da postagem cruza a linha da legalidade e atenta contra a própria democracia”.

LIDERANÇA DA OPOSIÇÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS



Ameaças e incitação à violência contra o Deputado Federal Nikolas Ferreira e outros Deputados de Direita!



A Liderança da Oposição na Câmara dos Deputados vem a público manifestar seu mais absoluto repúdio e indignação diante das… pic.twitter.com/1iFfeoGWJ4 — Gilberto Silva (@cabogilberto) January 5, 2026

Leia mais: PT processa deputado Paulo Bilynskyj por vincular partido ao narcotráfico venezuelano.