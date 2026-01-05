Assassinato

Lucinete Freitas, natural do Ceará, teve corpo encontrado após crime cometido pela empregadora.

Lisboa (Portugal) — O Ministério Público de Portugal confirmou nesta segunda-feira (5) que a babá brasileira Lucinete Freitas, encontrada morta nos arredores de Lisboa, foi assassinada pela própria patroa. Segundo as investigações, a mulher teria golpeado a vítima na cabeça com um bloco de cimento e, em seguida, usado o celular de Lucinete para enviar mensagens fingindo que ela estava em viagem.

Crime ocorreu em local ermo

De acordo com o MP, no dia 5 de dezembro, a patroa levou a babá, que cuidava do filho da suspeita, para uma área isolada, onde praticou a agressão. Para tentar ocultar o crime, a mulher jogou entulho sobre o corpo de Lucinete.

Além disso, enviou mensagens pelo celular da vítima informando que ela estaria viajando ao Algarve com uma amiga, na tentativa de despistar familiares e amigos quanto ao desaparecimento.

Vítima e suspeita eram brasileiras

Lucinete era natural de Aracoiaba, Ceará, e morava em Portugal havia sete meses, onde buscava emprego e se estabelecer para trazer a família. Ela morava sozinha em Amadora, região metropolitana de Lisboa.

A suspeita do crime, também brasileira, foi presa em 18 de dezembro. O Ministério Público revelou que as duas tinham relações conflituosas, o que pode ter motivado o assassinato.

Acusações formais

O MP de Portugal informou que a mulher foi indiciada pelos crimes de:

Homicídio qualificado

Profanação de cadáver

Detenção de arma proibida

Falsidade informática

No Brasil, essas condutas equivalem a homicídio qualificado, ocultação de cadáver, porte ilegal de arma e falsidade ideológica.

Último contato e desaparecimento

O marido de Lucinete, Teodoro Júnior, residente em Fortaleza, relatou que a última mensagem da esposa foi enviada no início de dezembro. Lucinete viajou a Portugal com o objetivo de trabalhar e se estabelecer para reunir a família.

No dia 6 de dezembro, ela deveria visitar um apartamento que seria alugado pela família, mas não compareceu. Desde o dia 5, o marido não conseguiu mais contato com a cearense, até a descoberta do crime.

