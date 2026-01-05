Crime

Corpo de Antônio Layo Feitosa é encontrado com sinais de extrema violência no bairro Trizidela..

O corpo de Antônio Layo Feitosa de Sousa foi encontrado por moradores na manhã de domingo (4), no bairro Trizidela, em Alto Alegre do Pindaré, a cerca de 309 km de São Luís.

Vítima apresenta sinais de extrema violência

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima sofreu seis tiros, decapitação e mutilação ocular, indicando um crime de extrema brutalidade. Moradores relataram que Antônio Layo estava residindo sozinho na cidade há cerca de dois meses e não possuía parentes próximos na região.

Suspeita de envolvimento com facções

Uma das linhas de investigação aponta para conflitos entre facções criminosas, mas a hipótese ainda está sendo apurada pela Polícia Civil.

Ações das autoridades

A Polícia Militar localizou e comunicou os familiares sobre o ocorrido, que assumiram as providências em relação ao corpo. Paralelamente, a Polícia Civil trabalha na coleta de provas e depoimentos de testemunhas para esclarecer a motivação e autoria do crime.

Leia mais:

Homem é morto por amigo durante caçada em Manaus