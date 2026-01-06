Ações

Conselho destaca carta da Amazônia Legal, fusão institucional e novos projetos para o desenvolvimento regional

Manaus (AM) – O Conselho Regional de Economia do Amazonas e Roraima (Corecon-AM/RR) avançou, ao longo do último ano, nos debates sobre a economia regional e nacional. Entre os principais destaques estão a elaboração da Carta dos Economistas da Amazônia Legal, a fusão dos conselhos do Amazonas e de Roraima e o desenvolvimento de propostas voltadas ao crescimento econômico da região. Para 2026, a projeção é de continuidade e ampliação dessas ações.

Segundo a conselheira efetiva e ex-presidente do Corecon-AM/RR, Michele Aracaty, a atuação do conselho é estratégica para o fortalecimento da economia local.

“O Corecon-AM/RR desempenha um papel crucial na economia, garantindo ética, excelência profissional e fiscalização da atividade do economista. Isso contribui para um ambiente de negócios mais saudável e transparente”, destacou.

Carta dos Economistas da Amazônia Legal

Em 2025, Manaus sediou a 13ª edição do Encontro de Entidades de Economistas da Amazônia Legal (Enam). Com o tema “Pacto Econômico com a Amazônia frente às mudanças climáticas: rumo à COP30”, o evento resultou na elaboração da Carta dos Economistas da Amazônia Legal, documento que reúne propostas econômicas voltadas ao desenvolvimento sustentável da região.

Fusão entre os conselhos do AM e RR

Outro avanço importante foi a fusão do Conselho Regional de Economia da 27ª Região (Corecon-RR) ao da 13ª Região (Corecon-AM). A decisão teve como base a reestruturação organizacional, além da otimização de recursos e processos administrativos.

Fortalecimento do setor econômico

Para fortalecer o setor nos próximos anos, o Corecon-AM/RR atuou em três frentes principais: economistas, estudantes e sociedade. Entre as ações estão a criação de canais de transparência, ampliação de convênios, promoção de eventos, reativação do Corecon Acadêmico e parcerias com os conselhos de Contabilidade e Administração.

Simpósio Mulher Economista em 2026

Um dos compromissos firmados é a realização do 4º Simpósio Mulher Economista, previsto para junho de 2026. A iniciativa será inédita no âmbito do conselho no Amazonas e em Roraima e representa um avanço na valorização e participação das mulheres no setor econômico.

Integração ao Codam

Desde julho de 2025, o Corecon-AM/RR passou a integrar oficialmente o Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam). Antes, a participação ocorria apenas como entidade convidada. A integração fortalece a presença dos economistas nas decisões estratégicas voltadas ao desenvolvimento do estado.

Cooperação institucional

Em dezembro de 2025, a Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural (SOBER) e o Conselho Federal de Economia (Cofecon) firmaram um termo de cooperação institucional. O acordo prevê ações para ampliar a divulgação de publicações econômicas e incentivar a participação de profissionais em eventos e produções científicas.

O documento foi assinado pela presidente do Cofecon, Tania Cristina Teixeira, e pelo presidente da SOBER, Marcus Peixoto, com vigência inicial de um ano, podendo ser prorrogado.

Leia mais:

Corecon-AM/RR é integrado oficialmente ao Codam