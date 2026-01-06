Eleições

Mudança no governo deve acontecer já a partir desta semana

Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e da Justiça, Ricardo Lewandowski, pediram para deixar o governo Lula e já comunicaram a decisão ao presidente da República. A informação foi publicada pelo colunista Valdo Cruz, da Globonews. Segundo a publicação, o governo já se movimenta para definir os substitutos.

Lewandowski já conversou com Lula no fim do ano passado e sinalizou que desejaria deixar o ministério ainda em janeiro, de preferência até o fim desta semana. Já Haddad pretende seguir no ministério até fevereiro.

Integrantes do governo e da pasta da Justiça, no entanto, defendem a permanência do ministro até a aprovação da “PEC da Segurança Pública”. A proposta ainda precisa passar pelo plenário da Câmara e pelo Senado. Caso saia, a expectativa é que Lewandowski ceda o ministério para o secretário-executivo Manoel Carlos de Almeida Neto, que é baiano.

Para o lugar de Haddad, outro secretário-executivo também deve assumir o ministério: Dario Durigan. Com o retorno a Brasília, Lula pretende, de acordo com o colunista, intensificar as tratativas para que Fernando Haddad dispute as eleições ao governo de São Paulo ou ao Senado.

(*) Com informações do Bahia News