O Hospital do Coração Francisca Mendes e o Hospital e Pronto Socorro da Criança da Zona Leste, do Governo do Amazonas, em Manaus, estão entre os 100 melhores hospitais públicos do Brasil, que atendem 100% pelo Sistemas Único de Saúde (SUS), de acordo com levantamento publicado pelo jornal O Globo.
O estudo foi realizado pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross), em parceria com a Organização PanAmericana de Saúde (OPAS/OMS), Instituto Ética Saúde (IES), Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) e Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).
“Esse resultado mostra o compromisso do Governo do Amazonas com a saúde. É um indicador importante e traduz os investimentos pesados que vêm sendo realizados pelo governador Wilson Lima em processos de gestão, em equipamentos e em tecnologia, para modernização do setor, ampliação dos serviços e melhor atendimento ao usuário. Assim como esses dois hospitais, temos aqui outras unidades de excelência em suas áreas de atuação”, afirma a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud.
O levantamento engloba todas as regiões do país. “Isso demonstra que possuímos centros de excelência hospitalar do SUS (Sistema Único de Saúde) espalhados por todo o território”, afirma o médico sanitarista Renilson Rehem, idealizador do projeto e ex-presidente do Ibross.
A lista considera serviços hospitalares dos governos federal, estadual ou municipal, com assistência 100% pelo SUS (sem nenhum tipo de atendimento por operadora de saúde). A seleção inclui hospitais gerais — adultos ou pediátricos— e hospitais especializados nas áreas de ortopedia, oncologia, cardiologia e maternidade, todos com mais de 50 leitos e produção registrada no SIH (Sistema de Informações Hospitalares) do Ministério da Saúde, entre agosto de 2024 e julho de 2025.
Para a definição dos selecionados foram aplicados critérios como acreditação hospitalar, taxas de ocupação e taxa de mortalidade, disponibilidade de leitos de terapia intensiva e tempo médio de permanência dos pacientes internados, dentre outros.
A partir da lista inicial haverá um refinamento da pesquisa para escolher os 10 melhores hospitais, que serão revelados em maio durante o Prêmio Melhores Hospitais Públicos do Brasil. Para isso, a relação dos 100 indicados será agora ranqueada com base em pesquisa independente de satisfação dos pacientes, no nível de acreditação dos serviços e nas informações de compliance fornecidas pelos hospitais.
Também será considerada uma avaliação de eficiência que cruzará os dados de atendimentos com a disponibilidade de recursos financeiros.
“Com essa premiação, buscamos reconhecer e divulgar as melhores práticas de gestão e assistência à saúde na rede pública hospitalar do país, bem como promover a melhoria contínua da qualidade e da eficiência dos serviços públicos de saúde prestados à população”, diz Rehem.
Relação dos 100 melhores hospitais públicos do Brasil (Por ordem alfabética):
Hospital Dona Francisca Mendes – Manaus (AM)
Hospital EPS da Criança da Zona Leste – Manaus (AM)
Maternidade Dr Moura Tapajoz – Manaus (AM)
Hospital Ana Nery – Salvador (BA)
Hospital Estadual da Mulher – Salvador (BA)
Hospital Universitário Professor Edgard Santos – Salvador (BA)
Hospital Universitário Walter Cantidio – Fortaleza (CE)
Instituto Dr Jose Frota Central – Fortaleza (CE)
Hospital Materno Infantil Dr Antônio Lisboa – Brasília (DF)
Hospital Regional Leste HRL – Brasília (DF)
Hospital Universitário de Brasília – Brasília (DF)
Hospital Estadual Dr Jayme Santos Neves – Serra (ES)
Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes Hucam – Vitória (ES)
Hospital Estadual da Criança e do Adolescente HECA – Goiânia (GO)
Hospital Estadual da Mulher Dr Jurandir do Nascimento Hemu – Goiânia (GO)
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada Heapa – Aparecida de Goiânia (GO)
Hospital Estadual de Luziania – Luziania (GO)
Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Herso – Santa Helena de Goiás (GO)
Hospital Estadual de Trindade Walda F dos Santos Hetrin – Trindade (GO)
Hospital Estadual de Urgências Gov Otário Lag Siqueira Hugol – Goiânia (GO)
Hospital Estadual do Centro Norte Goiano – Uruacu (GO)
Hospital Estadual Doenças Tropicais Dr Anuar Auad HDT – Goiânia (GO)
Hospital Estadual Dr Alberto Rassi HGG – Goiânia (GO)
Hospital da Mulher – São Luís (MA)
Hospital Regional Alarico Nunes Pacheco – Timon (MA)
Hospital Universitário da UFMA – São Luís (MA)
Hospital Bom Pastor – Varginha (MG)
Hospital de Clínicas de Uberlândia – Uberlândia (MG)
Hospital e Maternidade Municipal Dr Odelmo Leão Carneiro – Uberlândia (MG)
Hospital Regional da Costa Leste Magid Thome – Três Lagoas (MS)
Hospital Regional Dr José de Simone Netto – Ponta Porã (MS)
Hospital Jean Bitar – Belém (PA)
Hospital Municipal de Santarém – Belém (PA)
Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo – Belém (PA)
Hospital Regional do Baixo Amazonas do PA Dr Waldermar Penna – Santarém (PA)
Hospital Regional Público do Marajó – Breves (PA)
Hospital Regional Público Dr Abelardo Santos – Belém (PA)
Santa Casa de Misericórdia do Pará – Belém (PA)
Hospital das Clínicas – Recife (PE)
Hospital Dom Malan – Petrolina (PE)
Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa do Recife – Recife (PE)
Hospital João Murilo e Policlínica de Vitória – Vitória de Santo Antão (PE)
Hospital Oswaldo Cruz – Recife (PE)
Hospital Regional Fernando Bezerra – Ouricuri (PE)
Hospital Regional Ruy de Barros Correia – Arcoverde (PE)
Hospital Estadual Dirceu Arcoverde – Parnaíba (PI)
Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR HC e MVFA – Curitiba (PR)
Complexo Hospitalar do Trabalhador – Curitiba (PR)
Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais
Hospital Municipal de Araucária – Araucária (PR)
Hospital Universitário do Oeste do Paraná – Cascavel (PR)
Hospital Estadual Transplante Câncer e Cir Infantil – Rio de Janeiro (RJ)
Hospital Vereador Melchiades Calazans – Nilópolis (RJ)
Hospital Municipal Lourenço Jorge – Rio de Janeiro (RJ)
Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro – Rio de Janeiro (RJ)
Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer – Rio de Janeiro (RJ)
Maternidade da Mulher Mariska Ribeiro – Rio de Janeiro (RJ)
Hospital Universitário Ana Bezerra – Santa Cruz (RN)
Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim – Erechim (RS)
Hospital Cristo Redentor – Porto Alegre (RS)
Hospital Governador Celso Ramos – Florianópolis (SC)
Hospital Infantil Dr Jeser Amarante Faria – Joinville (SC)
Hospital Municipal Ruth Cardoso – Balneário Camboriú (SC)
Hospital Regional de São José Dr Homero Miranda Gomes – São José (SC)
Hospital Regional Terezinha Gaio Basso – São Miguel do Oeste (SC)
Instituto de Cardiologia Santa Catarina – icsc – São José (SC)
Maternidade Carmela Dutra – Florianópolis (SC)
Maternidade Municipal Maria de Lourdes Santana Nogueira – Aracaju (SE)
Centro de Referência da Saúde da Mulher – São Paulo (SP)
Complexo Hospitalar dos Estivadores – Santos (SP)
Hospital da Mulher – São Bernardo do Campo (SP)
Hospital das Clínicas da Unicamp – Campinas (SP)
Hospital de Base de Bauru – Bauru (SP)
Hospital de Clínicas Municipal – São Bernardo do Campo (SP)
Hospital de Transplante do Est de SP Euryclides de Jesus Zerbini – São Paulo (SP)
Hospital Estadual Américo Brasiliense – Américo Brasiliense (SP)
Hospital Estadual Bauru – Bauru (SP)
Hospital Estadual de Diadema Hospital Serraria – Diadema (SP)
Hospital Estadual de Sapopemba São Paulo – São Paulo (SP)
Hospital Estadual Prof Carlos da Silva Lacaz Fco Morato – Francisco Morato (SP)
Hospital Estadual Sumaré – Sumaré (SP)
Hospital Geral de Itapecerica da Serra – Itapecerica da Serra (SP)
Hospital Geral de Itapevi – Itapevi (SP)
Hospital Geral Pirajussara – Taboão da Serra (SP)
Hospital Infantil Darcy vagas uga III São Paulo – São Paulo (SP)
Hospital Municipal Carmen prudente – São Paulo (SP)
Hospital Municipal da Criança e do Adolescente HMCA – Guarulhos (SP)
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes Pref Waldemar Costa Filho – Mogi das Cruzes (SP)
Hospital Municipal Dr José de Carvalho Florence – São José dos Campos (SP)
Hospital Municipal Gilson de Cassia Marques de Carvalho – São Paulo (SP)
Hospital Municipal infantil menino jesus – São Paulo (SP)
Hospital Municipal M’Boi Mirim – São Paulo (SP)
Hospital Municipal Maternidade Professor Mário Degni – São Paulo (SP)
Hospital Regional de Cotia – Cotia (SP)
Hospital Regional de Jundiaí – Jundiaí (SP)
Hospital Regional de Piracicaba – Piracicaba (SP)
Hospital Regional de Registro – Registro (SP)
Hospital Regional Jorge Rossmann de Itanhaém – Itanhaém (SP)
Hospital e maternidade d Regina S Campos de Palmas – palmas (SP)
Hospital municipal de Araguaína Dr Eduardo Novaes Medrado Araguaína (SP)
