Hospitais Francisca Mendes e Pronto-Socorro da Criança da Zona Leste estão entre os destaques.

Publicado em 06 de janeiro de 2026

Por EM TEMPO

O Hospital do Coração Francisca Mendes e o Hospital e Pronto Socorro da Criança da Zona Leste, do Governo do Amazonas, em Manaus, estão entre os 100 melhores hospitais públicos do Brasil, que atendem 100% pelo Sistemas Único de Saúde (SUS), de acordo com levantamento publicado pelo jornal O Globo.

O estudo foi realizado pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross), em parceria com a Organização PanAmericana de Saúde (OPAS/OMS), Instituto Ética Saúde (IES), Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) e Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

“Esse resultado mostra o compromisso do Governo do Amazonas com a saúde. É um indicador importante e traduz os investimentos pesados que vêm sendo realizados pelo governador Wilson Lima em processos de gestão, em equipamentos e em tecnologia, para modernização do setor, ampliação dos serviços e melhor atendimento ao usuário. Assim como esses dois hospitais, temos aqui outras unidades de excelência em suas áreas de atuação”, afirma a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud.

O levantamento engloba todas as regiões do país. “Isso demonstra que possuímos centros de excelência hospitalar do SUS (Sistema Único de Saúde) espalhados por todo o território”, afirma o médico sanitarista Renilson Rehem, idealizador do projeto e ex-presidente do Ibross.

A lista considera serviços hospitalares dos governos federal, estadual ou municipal, com assistência 100% pelo SUS (sem nenhum tipo de atendimento por operadora de saúde). A seleção inclui hospitais gerais — adultos ou pediátricos— e hospitais especializados nas áreas de ortopedia, oncologia, cardiologia e maternidade, todos com mais de 50 leitos e produção registrada no SIH (Sistema de Informações Hospitalares) do Ministério da Saúde, entre agosto de 2024 e julho de 2025.

Para a definição dos selecionados foram aplicados critérios como acreditação hospitalar, taxas de ocupação e taxa de mortalidade, disponibilidade de leitos de terapia intensiva e tempo médio de permanência dos pacientes internados, dentre outros.

A partir da lista inicial haverá um refinamento da pesquisa para escolher os 10 melhores hospitais, que serão revelados em maio durante o Prêmio Melhores Hospitais Públicos do Brasil. Para isso, a relação dos 100 indicados será agora ranqueada com base em pesquisa independente de satisfação dos pacientes, no nível de acreditação dos serviços e nas informações de compliance fornecidas pelos hospitais.

Também será considerada uma avaliação de eficiência que cruzará os dados de atendimentos com a disponibilidade de recursos financeiros.

“Com essa premiação, buscamos reconhecer e divulgar as melhores práticas de gestão e assistência à saúde na rede pública hospitalar do país, bem como promover a melhoria contínua da qualidade e da eficiência dos serviços públicos de saúde prestados à população”, diz Rehem.

Relação dos 100 melhores hospitais públicos do Brasil (Por ordem alfabética):

Hospital Dona Francisca Mendes – Manaus (AM)

Hospital EPS da Criança da Zona Leste – Manaus (AM)

Maternidade Dr Moura Tapajoz – Manaus (AM)

Hospital Ana Nery – Salvador (BA)

Hospital Estadual da Mulher – Salvador (BA)

Hospital Universitário Professor Edgard Santos – Salvador (BA)

Hospital Universitário Walter Cantidio – Fortaleza (CE)

Instituto Dr Jose Frota Central – Fortaleza (CE)

Hospital Materno Infantil Dr Antônio Lisboa – Brasília (DF)

Hospital Regional Leste HRL – Brasília (DF)

Hospital Universitário de Brasília – Brasília (DF)

Hospital Estadual Dr Jayme Santos Neves – Serra (ES)

Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes Hucam – Vitória (ES)

Hospital Estadual da Criança e do Adolescente HECA – Goiânia (GO)

Hospital Estadual da Mulher Dr Jurandir do Nascimento Hemu – Goiânia (GO)

Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada Heapa – Aparecida de Goiânia (GO)

Hospital Estadual de Luziania – Luziania (GO)

Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Herso – Santa Helena de Goiás (GO)

Hospital Estadual de Trindade Walda F dos Santos Hetrin – Trindade (GO)

Hospital Estadual de Urgências Gov Otário Lag Siqueira Hugol – Goiânia (GO)

Hospital Estadual do Centro Norte Goiano – Uruacu (GO)

Hospital Estadual Doenças Tropicais Dr Anuar Auad HDT – Goiânia (GO)

Hospital Estadual Dr Alberto Rassi HGG – Goiânia (GO)

Hospital da Mulher – São Luís (MA)

Hospital Regional Alarico Nunes Pacheco – Timon (MA)

Hospital Universitário da UFMA – São Luís (MA)

Hospital Bom Pastor – Varginha (MG)

Hospital de Clínicas de Uberlândia – Uberlândia (MG)

Hospital e Maternidade Municipal Dr Odelmo Leão Carneiro – Uberlândia (MG)

Hospital Regional da Costa Leste Magid Thome – Três Lagoas (MS)

Hospital Regional Dr José de Simone Netto – Ponta Porã (MS)

Hospital Jean Bitar – Belém (PA)

Hospital Municipal de Santarém – Belém (PA)

Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo – Belém (PA)

Hospital Regional do Baixo Amazonas do PA Dr Waldermar Penna – Santarém (PA)

Hospital Regional Público do Marajó – Breves (PA)

Hospital Regional Público Dr Abelardo Santos – Belém (PA)

Santa Casa de Misericórdia do Pará – Belém (PA)

Hospital das Clínicas – Recife (PE)

Hospital Dom Malan – Petrolina (PE)

Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa do Recife – Recife (PE)

Hospital João Murilo e Policlínica de Vitória – Vitória de Santo Antão (PE)

Hospital Oswaldo Cruz – Recife (PE)

Hospital Regional Fernando Bezerra – Ouricuri (PE)

Hospital Regional Ruy de Barros Correia – Arcoverde (PE)

Hospital Estadual Dirceu Arcoverde – Parnaíba (PI)

Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR HC e MVFA – Curitiba (PR)

Complexo Hospitalar do Trabalhador – Curitiba (PR)

Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais

Hospital Municipal de Araucária – Araucária (PR)

Hospital Universitário do Oeste do Paraná – Cascavel (PR)

Hospital Estadual Transplante Câncer e Cir Infantil – Rio de Janeiro (RJ)

Hospital Vereador Melchiades Calazans – Nilópolis (RJ)

Hospital Municipal Lourenço Jorge – Rio de Janeiro (RJ)

Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro – Rio de Janeiro (RJ)

Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer – Rio de Janeiro (RJ)

Maternidade da Mulher Mariska Ribeiro – Rio de Janeiro (RJ)

Hospital Universitário Ana Bezerra – Santa Cruz (RN)

Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim – Erechim (RS)

Hospital Cristo Redentor – Porto Alegre (RS)

Hospital Governador Celso Ramos – Florianópolis (SC)

Hospital Infantil Dr Jeser Amarante Faria – Joinville (SC)

Hospital Municipal Ruth Cardoso – Balneário Camboriú (SC)

Hospital Regional de São José Dr Homero Miranda Gomes – São José (SC)

Hospital Regional Terezinha Gaio Basso – São Miguel do Oeste (SC)

Instituto de Cardiologia Santa Catarina – icsc – São José (SC)

Maternidade Carmela Dutra – Florianópolis (SC)

Maternidade Municipal Maria de Lourdes Santana Nogueira – Aracaju (SE)

Centro de Referência da Saúde da Mulher – São Paulo (SP)

Complexo Hospitalar dos Estivadores – Santos (SP)

Hospital da Mulher – São Bernardo do Campo (SP)

Hospital das Clínicas da Unicamp – Campinas (SP)

Hospital de Base de Bauru – Bauru (SP)

Hospital de Clínicas Municipal – São Bernardo do Campo (SP)

Hospital de Transplante do Est de SP Euryclides de Jesus Zerbini – São Paulo (SP)

Hospital Estadual Américo Brasiliense – Américo Brasiliense (SP)

Hospital Estadual Bauru – Bauru (SP)

Hospital Estadual de Diadema Hospital Serraria – Diadema (SP)

Hospital Estadual de Sapopemba São Paulo – São Paulo (SP)

Hospital Estadual Prof Carlos da Silva Lacaz Fco Morato – Francisco Morato (SP)

Hospital Estadual Sumaré – Sumaré (SP)

Hospital Geral de Itapecerica da Serra – Itapecerica da Serra (SP)

Hospital Geral de Itapevi – Itapevi (SP)

Hospital Geral Pirajussara – Taboão da Serra (SP)

Hospital Infantil Darcy vagas uga III São Paulo – São Paulo (SP)

Hospital Municipal Carmen prudente – São Paulo (SP)

Hospital Municipal da Criança e do Adolescente HMCA – Guarulhos (SP)

Hospital Municipal de Mogi das Cruzes Pref Waldemar Costa Filho – Mogi das Cruzes (SP)

Hospital Municipal Dr José de Carvalho Florence – São José dos Campos (SP)

Hospital Municipal Gilson de Cassia Marques de Carvalho – São Paulo (SP)

Hospital Municipal infantil menino jesus – São Paulo (SP)

Hospital Municipal M’Boi Mirim – São Paulo (SP)

Hospital Municipal Maternidade Professor Mário Degni – São Paulo (SP)

Hospital Regional de Cotia – Cotia (SP)

Hospital Regional de Jundiaí – Jundiaí (SP)

Hospital Regional de Piracicaba – Piracicaba (SP)

Hospital Regional de Registro – Registro (SP)

Hospital Regional Jorge Rossmann de Itanhaém – Itanhaém (SP)

Hospital e maternidade d Regina S Campos de Palmas – palmas (SP)

Hospital municipal de Araguaína Dr Eduardo Novaes Medrado Araguaína (SP)

