A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP) alertou, nesta quarta-feira (7), a população sobre os riscos do uso indiscriminado de canetas para emagrecimento. Segundo o órgão, esses medicamentos possuem indicação clínica específica e, portanto, devem ser utilizados apenas com prescrição médica e acompanhamento profissional.
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), as canetas só podem ser comercializadas mediante receita médica, que deve ficar retida na farmácia. Essa exigência está prevista na Instrução Normativa nº 360/2025 e na RDC nº 973/2025.
O que diz a Anvisa
Conforme as normas em vigor, a utilização desses medicamentos segue regras rígidas:
- primeiramente, a venda exige prescrição médica obrigatória;
- além disso, a receita deve ser retida no estabelecimento;
- por fim, o uso sem acompanhamento profissional representa risco à saúde.
Para que servem as canetas
As canetas são indicadas, principalmente, para:
- tratamento do diabetes tipo 2;
- tratamento da obesidade, em casos específicos.
Nesse contexto, os medicamentos atuam no metabolismo e no controle do apetite. No entanto, quando usados sem orientação adequada, podem provocar complicações graves.
Principais riscos do uso sem acompanhamento
Entre os efeitos adversos mais comuns estão:
- pancreatite;
- hipoglicemia;
- náuseas e vômitos;
- alterações gastrointestinais graves;
- agravamento de doenças pré-existentes.
Alerta das autoridades de saúde
Segundo a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, o uso dessas canetas com finalidade estética representa um perigo à saúde pública. Além disso, a automedicação pode sobrecarregar os serviços de saúde.
- uso sem prescrição pode causar prejuízos à saúde;
- a automedicação aumenta o risco de complicações;
- o acompanhamento médico é indispensável.
Por outro lado, o subgerente da Diretoria de Vigilância Sanitária, Helton Ruiz, alerta para a venda irregular desses produtos.
- portanto, desconfie de preços muito abaixo do mercado;
- além disso, evite medicamentos vendidos sem exigência de receita;
- assim, reduz-se o risco de consumir produtos adulterados.
Orientação à população
Diante desse cenário, a FVS-RCP orienta que:
- a população procure serviços de saúde especializados;
- a avaliação médica ocorra antes do uso do medicamento;
- sobretudo, as recomendações de profissionais habilitados sejam seguidas.
