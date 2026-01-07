saúde

Publicado em 07 de janeiro de 2026

Por EM TEMPO

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP) alertou, nesta quarta-feira (7), a população sobre os riscos do uso indiscriminado de canetas para emagrecimento. Segundo o órgão, esses medicamentos possuem indicação clínica específica e, portanto, devem ser utilizados apenas com prescrição médica e acompanhamento profissional.

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), as canetas só podem ser comercializadas mediante receita médica, que deve ficar retida na farmácia. Essa exigência está prevista na Instrução Normativa nº 360/2025 e na RDC nº 973/2025.

O que diz a Anvisa

Conforme as normas em vigor, a utilização desses medicamentos segue regras rígidas:

primeiramente , a venda exige prescrição médica obrigatória;

, a venda exige prescrição médica obrigatória; além disso , a receita deve ser retida no estabelecimento;

, a receita deve ser retida no estabelecimento; por fim, o uso sem acompanhamento profissional representa risco à saúde.

Para que servem as canetas

As canetas são indicadas, principalmente, para:

tratamento do diabetes tipo 2;

tratamento da obesidade, em casos específicos.

Nesse contexto, os medicamentos atuam no metabolismo e no controle do apetite. No entanto, quando usados sem orientação adequada, podem provocar complicações graves.

Principais riscos do uso sem acompanhamento

Entre os efeitos adversos mais comuns estão:

pancreatite;

hipoglicemia;

náuseas e vômitos;

alterações gastrointestinais graves;

agravamento de doenças pré-existentes.

Alerta das autoridades de saúde

Segundo a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, o uso dessas canetas com finalidade estética representa um perigo à saúde pública. Além disso, a automedicação pode sobrecarregar os serviços de saúde.

uso sem prescrição pode causar prejuízos à saúde;

a automedicação aumenta o risco de complicações;

o acompanhamento médico é indispensável.

Por outro lado, o subgerente da Diretoria de Vigilância Sanitária, Helton Ruiz, alerta para a venda irregular desses produtos.

portanto , desconfie de preços muito abaixo do mercado;

, desconfie de preços muito abaixo do mercado; além disso , evite medicamentos vendidos sem exigência de receita;

, evite medicamentos vendidos sem exigência de receita; assim, reduz-se o risco de consumir produtos adulterados.

Orientação à população

Diante desse cenário, a FVS-RCP orienta que:

a população procure serviços de saúde especializados;

a avaliação médica ocorra antes do uso do medicamento;

sobretudo, as recomendações de profissionais habilitados sejam seguidas.

