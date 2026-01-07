A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP) alertou, nesta quarta-feira (7), a população sobre os riscos do uso indiscriminado de canetas para emagrecimento. Segundo o órgão, esses medicamentos possuem indicação clínica específica e, portanto, devem ser utilizados apenas com prescrição médica e acompanhamento profissional.

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), as canetas só podem ser comercializadas mediante receita médica, que deve ficar retida na farmácia. Essa exigência está prevista na Instrução Normativa nº 360/2025 e na RDC nº 973/2025.

O que diz a Anvisa

Conforme as normas em vigor, a utilização desses medicamentos segue regras rígidas:

  • primeiramente, a venda exige prescrição médica obrigatória;
  • além disso, a receita deve ser retida no estabelecimento;
  • por fim, o uso sem acompanhamento profissional representa risco à saúde.

Para que servem as canetas

As canetas são indicadas, principalmente, para:

  • tratamento do diabetes tipo 2;
  • tratamento da obesidade, em casos específicos.

Nesse contexto, os medicamentos atuam no metabolismo e no controle do apetite. No entanto, quando usados sem orientação adequada, podem provocar complicações graves.

Principais riscos do uso sem acompanhamento

Entre os efeitos adversos mais comuns estão:

  • pancreatite;
  • hipoglicemia;
  • náuseas e vômitos;
  • alterações gastrointestinais graves;
  • agravamento de doenças pré-existentes.

Alerta das autoridades de saúde

Segundo a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, o uso dessas canetas com finalidade estética representa um perigo à saúde pública. Além disso, a automedicação pode sobrecarregar os serviços de saúde.

  • uso sem prescrição pode causar prejuízos à saúde;
  • a automedicação aumenta o risco de complicações;
  • o acompanhamento médico é indispensável.

Por outro lado, o subgerente da Diretoria de Vigilância Sanitária, Helton Ruiz, alerta para a venda irregular desses produtos.

  • portanto, desconfie de preços muito abaixo do mercado;
  • além disso, evite medicamentos vendidos sem exigência de receita;
  • assim, reduz-se o risco de consumir produtos adulterados.

Orientação à população

Diante desse cenário, a FVS-RCP orienta que:

  • a população procure serviços de saúde especializados;
  • a avaliação médica ocorra antes do uso do medicamento;
  • sobretudo, as recomendações de profissionais habilitados sejam seguidas.

