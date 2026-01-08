Serviço

Todos os serviços eleitorais estão disponíveis em Manaus e interior para regularização do título de eleitor

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) retomou o atendimento presencial completo, tanto na capital quanto nos Cartórios Eleitorais do interior. Com a proximidade das Eleições Gerais de 2026, todos os serviços já estão disponíveis para que os eleitores regularizem sua situação junto à Justiça Eleitoral.

Entre os serviços oferecidos estão a emissão do título de eleitor, a regularização de pendências e a atualização de dados cadastrais. O prazo final para realizar esses procedimentos é 6 de maio, data do fechamento do cadastro eleitoral, conforme calendário da Justiça Eleitoral.

De acordo com a Lei das Eleições nº 9.504/1997, em seu artigo 91, nos anos eleitorais não é permitida a solicitação de alistamento eleitoral ou transferência de domicílio nos 150 dias que antecedem o pleito, marcado para 4 de outubro de 2026. Durante esse período, o sistema é fechado para organizar as informações dos eleitores, garantindo segurança e integridade do processo de votação.

O TRE-AM orienta os eleitores a não deixarem a regularização para os últimos dias, evitando filas e possíveis contratempos próximos ao encerramento do prazo.

Atendimento ao eleitor

Em Manaus, o atendimento presencial ocorre no Fórum Eleitoral, localizado na Avenida André Araújo, nº 200, bairro Aleixo, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h, mediante agendamento prévio pelo site oficial: tre-am.jus.br.

Além do atendimento presencial, diversos serviços continuam disponíveis online, por meio do sistema de Autoatendimento ao Eleitor no site do Tribunal Superior Eleitoral: tse.jus.br, garantindo comodidade e agilidade aos eleitores.

