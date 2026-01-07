Transporte Legal

Fiscalização do IMMU combate transporte clandestino e aplica autuações na avenida Cosme Ferreira.

Manaus (AM) – A operação Transporte Legal apreendeu veículos e aplicou autuações durante uma ação de fiscalização realizada na manhã desta quarta-feira (7), na zona Leste da capital amazonense. A iniciativa foi coordenada pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), com apoio da Guarda Municipal.

A fiscalização começou por volta das 5h, na avenida Cosme Ferreira, em frente ao Instituto Federal do Amazonas (Ifam). O objetivo foi combater o transporte irregular e clandestino de passageiros, garantindo mais segurança aos usuários.

Veículos abordados e autuações

Durante a operação, as equipes do IMMU abordaram 20 veículos que realizavam transporte remunerado sem autorização. Ao todo, foram registradas cinco autuações, sendo três por transporte clandestino, com apreensão dos veículos por realizarem fretamento irregular.

Também foram aplicadas autuações por condutor não habilitado e por licenciamento vencido, conforme a legislação de trânsito.

Veículo de outro Estado foi apreendido

Um dos veículos apreendidos chamou a atenção por utilizar placa do Estado do Maranhão. De acordo com a legislação municipal, veículos cadastrados em outros Estados só podem operar o serviço de fretamento em Manaus mediante autorização específica do IMMU.

IMMU destaca segurança da população

Segundo o diretor de Operações de Transporte do IMMU, Alfredo Maciel, as ações reforçam o compromisso da prefeitura com a segurança dos passageiros e a valorização dos profissionais que atuam de forma regular.

“Essas fiscalizações são essenciais para coibir o transporte clandestino, que coloca em risco a vida dos usuários e prejudica quem cumpre as regras”, afirmou.

Usuários aprovam fiscalização

A importância da operação também foi destacada por usuários do sistema. Marina Freitas, passageira de um dos veículos abordados, ressaltou a necessidade das ações. “A gente entra no carro sem saber se o motorista é habilitado ou se o veículo está regular. Essas operações trazem mais segurança”, disse.

A Prefeitura de Manaus informou que as operações de fiscalização continuarão ocorrendo de forma permanente em diferentes regiões da cidade, reforçando o combate ao transporte irregular e garantindo mais segurança e qualidade no deslocamento da população.

