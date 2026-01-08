Minneapolis

Caso ocorreu em Minneapolis e gerou protestos e críticas à atuação da imigração.

A morte de uma mulher durante uma abordagem de agentes do ICE em Minneapolis, nos Estados Unidos, gerou forte repercussão após a divulgação de um vídeo nas redes sociais nesta quarta-feira (7). As imagens mostram o momento em que uma ação de fiscalização termina com disparos de arma de fogo contra um veículo parado no meio da rua.

No registro, é possível ver agentes federais cercando o carro e ordenando que a motorista desça. Um dos oficiais tenta abrir a porta, enquanto a condutora engata a marcha à ré. Em seguida, um agente posicionado à frente do veículo saca a arma e efetua vários disparos.

Após os tiros, o carro avança e, pouco depois, aparece batido contra um poste na mesma via. A porta do lado do motorista fica aberta, enquanto uma testemunha se aproxima para verificar a situação da mulher.

As autoridades locais informaram que a vítima era uma cidadã americana de 37 anos. Ela foi baleada durante a abordagem e perdeu o controle do veículo, colidindo contra o poste.

Em nota, o Departamento de Segurança Interna (DHS) afirmou que o agente do ICE atirou após a mulher tentar avançar com o carro contra os oficiais. A secretária do órgão, Kristi Noem, saiu em defesa da atuação e classificou a conduta da motorista como um ato de “terrorismo doméstico”.

“Esses ataques com veículos são atos de terrorismo doméstico. Estamos trabalhando com o Departamento de Justiça para processá-los dessa forma”, declarou.

A versão oficial, no entanto, foi contestada por lideranças políticas locais. Em uma rede social, o senador estadual Omar Fateh afirmou que testemunhas relataram que agentes federais impediram um médico de tentar socorrer e reanimar a vítima. O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, também criticou a ação.

“Agentes de imigração estão causando caos em nossa cidade. Exigimos que o ICE deixe a cidade e o estado imediatamente. Estamos ao lado das comunidades de imigrantes e refugiados”, afirmou o prefeito.

Após a morte, dezenas de pessoas se reuniram no local em protesto contra a atuação de agentes federais e locais. Manifestantes gritaram palavras de ordem como “Vergonha!” e “ICE fora de Minnesota!”, além de utilizar apitos.

O caso é visto como mais um episódio da intensificação das operações migratórias do governo Trump em grandes cidades dos Estados Unidos. Segundo autoridades, ao menos cinco mortes já foram registradas em ações desse tipo desde 2024.

Minneapolis e a vizinha St. Paul estão em estado de alerta desde o anúncio, feito na terça-feira (6) pelo DHS, de uma ampla ofensiva migratória na região. A operação deve mobilizar cerca de 2.000 agentes e está ligada, em parte, a investigações sobre supostas fraudes envolvendo residentes de origem somali.

VEJA VÍDEO

*Com informações do G1

Leia mais:

VÍDEO: Vídeo mostra início de incêndio em pavilhão na COP30