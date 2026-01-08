Semsa

Semsa prioriza adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade social.

Manaus (AM) – A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) iniciou a oferta do implante contraceptivo subdérmico liberador de etonogestrel na rede municipal de saúde. Neste primeiro momento, o atendimento será direcionado a adolescentes a partir de 14 anos e mulheres em situação de vulnerabilidade social.

Para viabilizar o novo serviço, o Ministério da Saúde encaminhou 7.760 unidades do contraceptivo, que serão utilizadas em unidades de saúde da capital. Ao todo, nove Unidades de Saúde da Família (USFs) foram preparadas pela Semsa para a inserção do implante, após a capacitação de médicos da rede.

Público prioritário do novo método

De acordo com a chefe da Divisão de Atenção à Saúde da Mulher da Semsa, enfermeira Lúcia Freitas, a primeira remessa do implante será destinada a grupos mais vulneráveis, como pessoas em situação de rua, indígenas, migrantes, mulheres vivendo com HIV em uso do medicamento dolutegravir, homens trans, entre outros públicos.

A iniciativa integra as estratégias do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas ao planejamento familiar e à prevenção da gravidez não intencional, com taxa de eficácia superior a 99%.

Método tem duração de até três anos

“O implante subdérmico é um método contraceptivo reversível de longa duração. Ele é eficaz por até três anos e pode ser retirado a qualquer momento, conforme a decisão da mulher”, explica Lúcia Freitas.

Segundo a Semsa, a ampliação da oferta do implante contraceptivo pode contribuir para a redução da mortalidade materna, fetal e infantil, especialmente em casos de gravidez não planejada.

Autonomia e redução de riscos

A enfermeira destaca que adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade enfrentam riscos maiores em casos de gravidez não intencional. “São pessoas que, muitas vezes, têm menos acesso aos serviços de saúde ou vivem em contextos de violência urbana, doméstica ou sexual”, afirma.

Com o uso do implante, o risco de gravidez não planejada diminui significativamente, aumentando a autonomia da mulher sobre o planejamento reprodutivo.

Unidades que oferecem o implante em Manaus

O implante subdérmico está disponível em nove unidades da rede municipal, localizadas nas zonas urbana e rural da cidade.

Na zona Sul, o atendimento ocorre na USF Dr. José Rayol dos Santos, na avenida Constantino Nery.

Na zona Oeste, o serviço é oferecido nas USFs Silvio Santos e Adalgiza Barbosa de Lima, além do Ambulatório de Planejamento Reprodutivo da Maternidade Moura Tapajóz.

Na zona Leste, o atendimento está disponível nas USFs José Avelino Pereira e Amazonas Palhano.

Na zona Norte, as USFs Armando Mendes e Professor Carlson Gracie realizam o serviço.

Na zona rural, a população pode procurar a Unidade de Saúde Pau-Rosa, no assentamento Tarumã-Mirim.

Como acessar o serviço

As pessoas interessadas devem procurar uma das unidades habilitadas e passar por consulta médica. No caso das adolescentes, é necessário o acompanhamento de um responsável legal.

Por se tratar de um método hormonal, o implante possui contraindicações absolutas e relativas, que serão avaliadas pelo médico. Entre os casos em que o método não é indicado estão mulheres grávidas e pacientes em tratamento de câncer de mama.

Ampliação do serviço

A Semsa informou que pretende ampliar o número de equipes capacitadas para ofertar o implante, com nova formação de médicos prevista para o mês de março. Conforme novas remessas sejam enviadas pelo Ministério da Saúde, o público-alvo também deverá ser ampliado.

Além do implante subdérmico, a rede municipal segue oferecendo inserção de DIU em 44 unidades de saúde, métodos contraceptivos orais e injetáveis, além da distribuição gratuita de preservativos em todas as unidades da capital.

