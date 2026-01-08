Minas Gerais

Jovem de 17 anos usou “chumbinho” após conflito familiar; primo passou mal e foi hospitalizado.

Nova Serrana (MG) – Uma adolescente de 17 anos foi apreendida em flagrante nesta quarta-feira (7) após colocar veneno nas marmitas dos próprios pais e de um primo. O caso ocorreu no município de Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas Gerais, e é investigado como ato infracional análogo à tentativa de homicídio.

Segundo a Polícia Militar, a jovem confessou ter colocado uma substância tóxica conhecida como “chumbinho”, utilizada para eliminar roedores, em três marmitas preparadas pela mãe da família. Os alimentos seriam consumidos pelo pai, pela mãe e por um primo.

Veneno foi encontrado na comida

Durante a averiguação, os policiais identificaram pequenos grãos escuros misturados à comida, compatíveis com o veneno. A adolescente afirmou que agiu motivada por conflitos familiares, principalmente pela desaprovação dos pais em relação a um relacionamento amoroso.

De acordo com o major Renato Geraldo da Silva, da Polícia Militar, a jovem relatou que pegou as marmitas durante a madrugada e adicionou a substância tóxica após uma discussão em casa.

Primo ingeriu parte da marmita

O primo da adolescente, de 36 anos, chegou a ingerir parte do alimento, mas percebeu uma alteração na textura da comida e interrompeu a refeição. Ele alertou os tios, que evitaram o consumo das marmitas.

O homem foi encaminhado para atendimento médico, passou por lavagem estomacal e permaneceu em observação. O quadro de saúde dele é considerado estável.

Motivação estaria ligada a discussão familiar

Conforme a Polícia Civil, a situação ocorreu após a adolescente sair de casa sem autorização para encontrar o namorado, o que gerou uma discussão com a mãe. A jovem afirmou que o veneno já estava armazenado na residência em um pequeno frasco.

Investigação segue em andamento

A adolescente foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Nova Serrana, acompanhada por uma representante legal. A perícia técnica apreendeu as marmitas, incluindo uma intacta, além de amostras do veneno, que passarão por análise.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Leia mais:

Pai é preso por torturar filhos com choques e veneno de rato em Manaus