Acidente

Motorista perdeu o controle da carreta após o eixo quebrar em curva; ninguém se feriu.

Uma carreta tombou na tarde desta quinta-feira (8) nas proximidades da Bola da Suframa, rotatória do Distrito Industrial, um dos trechos mais movimentados da zona sul de Manaus. A chuva molhou a pista e pode ter contribuído para o acidente.

Segundo relatos de quem estava no local, o acidente aconteceu quando o motorista fazia a curva na avenida Rodrigo Otávio e o eixo de uma das rodas quebrou. Com o eixo quebrado, o condutor perdeu o controle do veículo, que tombou e caiu sobre o meio-fio.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, motoristas filmaram a carreta virada de lado enquanto outros se aproximaram para observar.

O motorista não quis se identificar e não sofreu ferimentos. Ele transportava tampas de metal, mas o cavalo mecânico da carreta pertencia a ele, e a carga não era de sua propriedade. Ainda de acordo com testemunhas, ele estava bastante exaltado após o tombamento, mas recebeu atendimento no local.

Até o momento, autoridades não divulgaram detalhes sobre investigações sobre o acidente.

Não há registro de feridos.

