Depois de furtar carnes em duas lojas diferentes, o jovem acabou preso ao ser flagrado pela segunda vez.

Na noite desta quinta-feira (8), câmeras de segurança registraram Nikolas da Silva Menezes furtando várias peças de picanha em um supermercado do DB localizado na Avenida Paraíba, no bairro Adrianópolis, Zona Sul de Manaus.

Mesmo após o flagrante, os seguranças optaram por liberá-lo, e Nikolas seguiu para outra unidade da rede, no DB da Cachoeirinha.

Na segunda loja, ele furtou uma peça de carne avaliada em R$ 185, que escondeu dentro de uma mochila preta. Dessa vez, entretanto, os seguranças conseguiram abordá-lo e acionaram uma equipe da Polícia Militar. Os policiais detiveram Nikolas e o encaminharam ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Praça 14 de Janeiro.

Durante o depoimento, Nikolas afirmou que pretendia pagar pelas carnes e alegou que não teve chance de se explicar, apesar das imagens mostrarem claramente os furtos. Um representante do supermercado compareceu à delegacia e prestou esclarecimentos.

Nikolas agora permanece à disposição da Justiça, que deve definir as próximas medidas.

