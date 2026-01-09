Negociação

Após 25 anos de negociações, tratado avança na UE, mas enfrenta forte oposição do governo francês e de produtores rurais

Os países da União Europeia aprovaram provisoriamente, nesta sexta-feira (9), o acordo comercial com o Mercosul. Apesar disso, a negociação entre o bloco europeu e os quatro países latino-americanos segue cercada de controvérsias, com protestos de agricultores franceses e rejeição aberta por parte do governo da França.

Após 25 anos de negociações, a maioria dos embaixadores dos 27 Estados-membros da UE deu aval preliminar a grande parte do tratado, segundo fontes do bloco e diplomatas ouvidos pela imprensa internacional. A formalização dos votos por escrito, no entanto, deve ocorrer até as 17h no horário de Bruxelas (13h em Brasília).

França, Irlanda, Polônia, Áustria e Hungria votaram contra o acordo, enquanto a Bélgica optou pela abstenção.

Com a aprovação provisória, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, poderá assinar o tratado com os países do Mercosul — Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai — já na próxima semana.

Para que o acordo passe a valer, ainda será necessária a aprovação do Parlamento Europeu.

Acordo

O tratado é considerado estratégico por aprofundar a integração comercial entre duas das maiores regiões econômicas do mundo. Ele é visto como uma prioridade para fortalecer o comércio global, a competitividade econômica e a estabilidade geoeconômica.

O texto prevê a redução de tarifas e de barreiras comerciais em uma ampla área de livre comércio, o que pode estimular exportações e investimentos entre os blocos. Para os países do Mercosul, o acordo amplia o acesso ao mercado europeu; para a União Europeia, representa uma diversificação de suas parcerias comerciais.

Apesar do avanço, o processo ainda depende da finalização de etapas técnicas, mecanismos de salvaguarda e procedimentos de implementação antes da oficialização completa.

Na quinta-feira (8), o presidente francês Emmanuel Macron afirmou que decidiu votar contra o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. A França é um dos principais países contrários ao tratado.

A resistência é liderada, sobretudo, por agricultores franceses, que alegam que o acordo permitiria concorrência desleal de produtos sul-americanos, produzidos sob normas ambientais e sanitárias diferentes das exigidas na União Europeia.

Setores agrícolas

Entre as medidas em discussão está um acordo conjunto entre o Conselho e o Parlamento Europeu para proteger setores agrícolas sensíveis, com regras que autorizam a suspensão de preferências tarifárias caso haja impactos negativos sobre as produções locais.

Um dos principais entraves à conclusão do tratado vem justamente de setores agrícolas europeus — especialmente na França — que defendem mecanismos para evitar que importações mais competitivas prejudiquem seus mercados internos.

(*) Com informações do Metrópoles

Leia mais: Lula ameaça abandonar acordo Mercosul-UE se Europa não aprovar