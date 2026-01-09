Buscas

Buscas pelos primos continuam pelo sexto dia consecutivo

O menino Anderson Kauan, de 8 anos, foi localizado sem roupas e a cerca de 4 quilômetros do ponto onde havia desaparecido, no último domingo (4), na comunidade quilombola São Sebastião dos Pretos, em Bacabal, no Maranhão. Os primos dele, Isabelle, de 6 anos, e Michael, de 4, continuam desaparecidos após seis dias de buscas.

Anderson foi encontrado por um carroceiro na quarta-feira (7). Segundo o relato às autoridades, a criança estava em uma área de matagal, sem roupas, pediu água e perguntou pelo pai ao ser localizada.

O homem questionou o menino sobre o paradeiro dos primos, e Anderson respondeu apenas que eles estariam mais à frente. As equipes intensificaram as buscas na região indicada, mas até agora não encontraram Isabelle e Michael.

O garoto foi encaminhado ao Hospital Geral de Bacabal, onde permanece internado. De acordo com o prefeito do município, Roberto Costa, a criança está com os pais e recebe acompanhamento médico e psicológico.

Ainda não há informações se Anderson conseguiu fornecer mais detalhes que ajudem a esclarecer o desaparecimento dos primos.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o menino foi encontrado a cerca de 4 quilômetros, em linha reta, de sua residência. As causas de ele estar sem roupas ainda são desconhecidas. Na quinta-feira (8), as equipes localizaram o short e o chinelo que ele usava. As peças estavam em um matagal, próximo ao local onde Anderson foi encontrado.

Recompensa de R$ 20 mil

O prefeito Roberto Costa anunciou uma recompensa de R$ 20 mil por informações que levem ao paradeiro das duas crianças que seguem desaparecidas. Nesta sexta-feira (9), as buscas entram no sexto dia.

Isabelle e Michael foram vistos pela última vez por volta das 15h do domingo (4), quando saíram para brincar.

O anúncio foi feito pelo prefeito nas redes sociais. “Precisamos de informações. Estamos em um momento crucial, e cada minuto pode garantir a vida das crianças”, declarou. “Estou oferecendo pessoalmente uma recompensa de R$ 20 mil por informações concretas que levem ao paradeiro das crianças”, acrescentou.

Quem tiver informações pode ligar para o número 181 ou procurar diretamente a coordenação da força-tarefa que atua nas buscas em Bacabal.

Mistério em Bacabal

O desaparecimento mobiliza moradores, familiares e autoridades no município e em todo o estado do Maranhão. Desde domingo, equipes do Corpo de Bombeiros, das polícias Militar e Civil e do Centro Tático Aéreo (CTA) participam das buscas na região.

Helicópteros e cães farejadores também estão sendo utilizados nas operações para localizar as crianças.

