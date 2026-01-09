Maus-tratos

Apesar do ferimento grave no focinho, animal recebeu socorro e passa por cuidados veterinários

Um cachorro foi resgatado após levar uma terçadada no focinho, na noite de quinta-feira (8), pela Secretaria de Proteção Animal (Sepet), na comunidade Nossa Senhora do Livramento, no igarapé do Tarumã-Mirim, Zona Oeste de Manaus.

Logo depois, a equipe levou o animal para atendimento no Hospital Público Veterinário do Amazonas (HPVet-AM).

O tutor acompanhou todo o procedimento e conduziu o animal com segurança até a unidade hospitalar. No local, os médicos-veterinários realizaram avaliação clínica, iniciaram o tratamento e mantêm acompanhamento intensivo para garantir a recuperação do ferimento.

Segundo a equipe do HPVet-AM, o cachorro apresentava uma lesão profunda no focinho, causada pela terçadada. Mesmo assim, ele permaneceu consciente e reagiu bem ao atendimento.

Além disso, os profissionais concluíram a cirurgia com sucesso, e o tutor levou o animal para casa, onde ele permanece em observação. Paralelamente, a equipe multidisciplinar do hospital continua monitorando a evolução do quadro.

Denúncias de maus-tratos

A população pode denunciar casos de maus-tratos pelos canais oficiais da Sepet, por meio do número (92) 98127-0039. Para agilizar as ações, fotos, vídeos, localização e detalhes do fato ajudam a investigação e o resgate.

A secretária de Estado de Proteção Animal, Joana Darc, reforçou a necessidade de denunciar:

“Esse foi mais um ato cruel contra um animal inocente.

Por isso, lembramos que maus-tratos constituem crime, conforme a legislação brasileira, e precisam de denúncia. Além disso, informações sobre o agressor podem garantir a responsabilização do autor e evitar novos casos.”

Foto: Raio-X do cachorro ferido – Divulgação

(*) Com informações da assessoria

