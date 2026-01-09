Identificação

José Francisco, 80 anos, está internado sem acompanhamento no HPS Dr. João Lúcio Pereira Machado

O serviço social do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. João Lúcio Pereira Machado pede ajuda para localizar a família de José Francisco Rocha da Silva, de 80 anos. Ele está internado e não recebe acompanhamento.

O idoso deu entrada no hospital no dia 5 de janeiro, após atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Sem contato com familiares ou responsáveis legais, o serviço social solicita a divulgação da imagem de José Francisco para tentar facilitar o reencontro com a rede de apoio.

Quem tiver informações sobre os parentes do paciente pode ligar para os números (92) 3249-9062 e 99378-8158. A pessoa também pode procurar o serviço social do hospital, localizado na Avenida Cosme Ferreira, nº 3.937, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

(*) Com informações da assessoria

