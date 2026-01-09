Polícia Civil

Operação Protocolo Paralelo apurou aplicação irregular de remédios controlados.

Duas mulheres foram presas na manhã desta sexta-feira (9) durante a Operação Protocolo Paralelo, deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Elas têm 27 e 28 anos e são investigadas por envolvimento em um esquema de comercialização e aplicação irregular de medicamentos de uso controlado, realizados sem habilitação profissional e em desacordo com normas sanitárias.

De acordo com o delegado Rodolfo Sant’Anna, as investigações revelaram a existência de um grupo organizado que atuava na oferta, prescrição e aplicação de substâncias controladas. As prescrições dos medicamentos, segundo a polícia, eram feitas por uma médica veterinária, o que caracteriza irregularidade grave.

Durante a operação, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão e de prisão temporária em endereços localizados no bairro Novo Israel, na zona norte de Manaus. No local, foram apreendidos medicamentos, materiais utilizados para aplicações injetáveis, além de documentos e equipamentos eletrônicos.

Todo o material recolhido será submetido à perícia técnica. As investigações seguem em andamento para análise dos dados apreendidos, com o objetivo de identificar a extensão do esquema, possíveis outros envolvidos e eventuais vítimas.

As suspeitas irão responder pelos crimes de exercício ilegal da medicina, falsidade ideológica, associação criminosa e delitos contra a saúde pública, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

