Projeto do Ministério da Saúde promove imersão prática de estudantes em unidades de saúde da capital amazonense.

O município de Manaus foi selecionado para sediar, entre os dias 6 e 11 de abril, uma das etapas do projeto VER-SUS (Vivências e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde), iniciativa do Ministério da Saúde que busca fortalecer e aprimorar a formação de estudantes da área de saúde.

O anúncio da seleção do município foi realizado na quinta-feira, 8/1, na sede da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em Brasília (DF), pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante o lançamento oficial do VER-SUS Edição 2026/2027.

O projeto é uma parceria que envolve o Ministério da Saúde, Rede Unida, Secretarias Municipais de Saúde e instituições de ensino superior e movimentos sociais, com aposta na educação permanente para fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) por intermédio do protagonismo estudantil.

A assistente social Thalita Renata Guedes, que representa a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), por meio da Escola de Saúde Pública (Esap), na comissão local do VER-SUS Amazonas, explica que o projeto permite que estudantes de todo o Brasil possam ter vivência prática no SUS.

“A diferença em relação ao estágio comum de formação é que o VER–SUS fornece formas para que os alunos vivenciem a realidade local, conheçam o território de atuação dos profissionais do SUS. A proposta é de imersão no território, entre atividades teóricas, práticas e culturais”, destaca Thalita Guedes.

De acordo com a proposta de Manaus, serão selecionados dez alunos de graduação e de cursos técnicos da área da saúde, além de estudantes de residência, por meio de edital que deve ser lançado até o final de janeiro, com inscrição aberta para todo o Brasil.

Entre os dias 6 e 11 de abril, os selecionados irão acompanhar o trabalho realizado em unidades de saúde na zona rural ribeirinha e na Unidade de Saúde da Família (USF) Parque das Tribos, na zona Oeste de Manaus, que atende populações indígenas.

“A ideia é que participem do processo de trabalho junto com nossos profissionais que serão supervisores em campo, interagindo com a comunidade e discutindo temas importantes para a Atenção Básica no SUS, como a participação social. Nesse processo, os alunos podem entender melhor como deve ser a produção de cuidado intercultural, principalmente em áreas de campo, floresta e água, com modos de vida e povos diversificados”, afirma a assistente social.

Thalita Guedes informa ainda que o VER-SUS foi iniciado em 2003, sendo que é a primeira vez que Manaus é selecionada para sediar uma das vivências do projeto. Ela conta que na edição 2026/2027, cerca 20 mil estudantes, chamados de viventes, devem participar do projeto no Brasil. Na região Norte, também houve a seleção para Parintins, Novo Airão, Tabatinga e Manicoré no Amazonas, e Santarém, no Estado do Pará.

Os municípios apresentam a proposta de acordo com o edital de seleção, com o Ministério da Saúde repassando recurso para custear hospedagem e alimentação dos participantes.

“Hoje, compreendemos o SUS como uma grande escola. Portanto, uma das responsabilidades da Semsa é a indução à formação dos profissionais de saúde, e até por isso temos a Esap em Manaus. O VER-SUS é uma estratégia muito importante nesse contexto, já que queremos profissionais de saúde capacitados para trabalhar no SUS e por ser uma estratégia em que podemos interagir com as universidades e propor outras organizações para formação dos profissionais que não seja apenas teórica”, concluiu Thalita Guedes.

