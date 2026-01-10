Execução

Crime ocorreu na BR-304 e pode estar ligado a disputa entre facções criminosas.

Mossoró (RN) – Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento em que uma mulher é executada com dezenas de tiros na madrugada desta sexta-feira (9), em frente a uma churrascaria localizada às margens da BR-304, no bairro Bela Vista, na região Oeste do Rio Grande do Norte.

As imagens registram quando a vítima chega a pé ao local acompanhada do companheiro. Segundos depois, diversos disparos começam a ser efetuados. O homem corre para dentro do restaurante, enquanto a mulher tenta se proteger atrás de um objeto, mas é alcançada pelos criminosos.

Ataque teve uso de pistolas e fuzil

De acordo com a polícia, pelo menos quatro criminosos participaram da ação e efetuaram cerca de 100 disparos, utilizando pistolas e um fuzil calibre 5.56. A vítima foi atingida diversas vezes e morreu ainda no local.

A mulher foi identificada como Luciana Karoline da Silva, de 26 anos. Após o ataque, os autores fugiram e ainda não foram localizados.

Terceira pessoa foi atingida por bala perdida

Durante o atentado, um homem que trabalha como assistente de caminhoneiro e estava nas proximidades foi atingido por um disparo na perna. Ele foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico.

Polícia apura ligação com facções criminosas

Segundo o delegado de plantão Luiz Antônio, a principal linha de investigação aponta para uma possível disputa entre facções criminosas rivais. A polícia trabalha com a hipótese de que o casal seria o alvo do ataque.

Companheiro da vítima também era alvo

Ainda conforme o delegado, o companheiro da vítima utiliza tornozeleira eletrônica por responder a um processo por roubo. Ele relatou que, no dia anterior ao crime, criminosos haviam atirado contra a residência onde mora.

“O que chamou atenção foi o uso de armamento pesado, incluindo fuzil, o que reforça a suspeita de envolvimento com facções”, afirmou o delegado.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que analisa as imagens de segurança e busca identificar os autores do crime.

*Com informações do G1

