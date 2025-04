Criminosos disfarçados de policiais executam jovem com 14 tiros de fuzil

Agentes identificaram pichações com ameaças e menções ao CV no local do assassinato

Um jovem foi morto com 14 tiros de fuzil, na madrugada deste sábado (26), no bairro Taquaril, na região Leste de Belo Horizonte, capital mineira. A vítima, de 18 anos, teria sido morta por suspeitos disfarçados de policiais civis.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de homicídio, quando encontraram o corpo da vítima com diversas perfurações no abdômen, no pescoço, nos braços e no rosto.

No local, os agentes também observaram pichações que faziam referência à facção Comando Vermelho, em que as mensagens teriam sido escritas com tinta vermelha e faziam ameaças a alvos dos suspeitos.

Os familiares da vítima alegaram que por volta das 04h50 da manhã, oito pessoas armadas foram até a casa da vítima e se apresentaram como policiais civis. Posteriormente, os suspeitos tiraram o jovem da residência, pegaram o celular dos familiares dele e o levaram a uma escadaria nas proximidades do local onde o crime aconteceu.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que o corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso segue sendo investigado para verificar a motivação e a autoria do crime. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

