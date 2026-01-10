Tabatinga

Ação resultou na apreensão de cerca de mil peixes que seriam destinados ao exterior



A Polícia Federal prendeu em flagrante nesta sexta-feira, 9, um homem suspeito de contrabando de peixes ornamentais da Amazônia, durante fiscalização no Aeroporto Internacional de Tabatinga (a 1.138 quilômetros de Manaus).

A ação foi resultado do trabalho de investigação da PF, que indicavam o transporte ilegal

dos peixes com origem em Manaus/AM e destino ao exterior, por meio da fronteira de

Tabatinga.

Durante a abordagem, os policiais localizaram aproximadamente mil peixes ornamentais,

que estavam acondicionados de forma inadequada, em sacos plásticos com quantidade

insuficiente de água, caracterizando maus-tratos aos animais.

Diante dos fatos, o suspeito foi preso em flagrante. Ele responderá pelos crimes de

contrabando e crime ambiental, conforme a legislação vigente.

Os peixes ornamentais apreendidos foram encaminhados ao órgão ambiental competente,

onde passarão por avaliação técnica e cuidados adequados, com o objetivo de garantir sua

recuperação e destinação correta, conforme os protocolos legais de proteção à fauna e às

normas ambientais vigentes.

A Polícia Federal reforça seu compromisso com o combate aos crimes ambientais, à

proteção da biodiversidade amazônica e ao controle das fronteiras, intensificando ações de

fiscalização e inteligência na região.

(*) Com informações da assessoria