A Polícia Federal prendeu em flagrante nesta sexta-feira, 9, um homem suspeito de contrabando de peixes ornamentais da Amazônia, durante fiscalização no Aeroporto Internacional de Tabatinga (a 1.138 quilômetros de Manaus).
A ação foi resultado do trabalho de investigação da PF, que indicavam o transporte ilegal
dos peixes com origem em Manaus/AM e destino ao exterior, por meio da fronteira de
Tabatinga.
Durante a abordagem, os policiais localizaram aproximadamente mil peixes ornamentais,
que estavam acondicionados de forma inadequada, em sacos plásticos com quantidade
insuficiente de água, caracterizando maus-tratos aos animais.
Diante dos fatos, o suspeito foi preso em flagrante. Ele responderá pelos crimes de
contrabando e crime ambiental, conforme a legislação vigente.
Os peixes ornamentais apreendidos foram encaminhados ao órgão ambiental competente,
onde passarão por avaliação técnica e cuidados adequados, com o objetivo de garantir sua
recuperação e destinação correta, conforme os protocolos legais de proteção à fauna e às
normas ambientais vigentes.
A Polícia Federal reforça seu compromisso com o combate aos crimes ambientais, à
proteção da biodiversidade amazônica e ao controle das fronteiras, intensificando ações de
fiscalização e inteligência na região.
