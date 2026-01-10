Medicações

Ex-primeira-dama diz temer que o marido caia novamente citando "risco de morte" ao permanecer "24 horas trancado"

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro disse na última sexta-feira (09), que o ex-presidente Jair Bolsonaro apresenta tonturas ao se levantar. Em uma publicação no Instagram, ela disse que o medo dele cair novamente “é real” e explicou que o quadro é decorrente do efeito de medicações.

“Hoje soube, por meio do advogado, que Jair está com perda de equilíbrio ai se levantar, em decorrência dos medicamentos. Mesmo assim, o quarto segue trancado”, escreveu.

De acordo com ela, quando a segurança era realizada pela Polícia Federal, a porta da cela onde Bolsonaro está detido “permanecia aberta”. No entanto, agora que o monitoramento é feito pela Polícia Penal, ela fica fechada.

“O medo é real: ele pode cair novamente e ninguém ouvir. Até quando essa maldade vai durar?”, questionou.

Michelle disse ainda que as autoridades “estão cientes dos riscos reais de morte” que Bolsonaro corre ao permanecer “24 horas trancado em um quarto, apresentando quadro de tontura em decorrência dos efeitos das medicações”.

“A integridade física dele é responsabilidade do estado”, concluiu.

(*) Com informações da CNN Brasil