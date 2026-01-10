Decomposição

Miguel Abdalla Neto, que foi tutor de Andreas von Richthofen, irmão de Suzane, estava em estado de decomposição e não apresentava sinais de violência, segundo a polícia

Nesta sexta-feira (9), Miguel Abdalla Neto, tio materno e ex-tutor de Andreas von Richthofen, irmão de Suzane, foi encontrado morto dentro de uma casa na Vila Congonhas, Zona Sul de São Paulo.

Segundo informações da Polícia Militar, o corpo do homem foi encontrado já em estado de decomposição, e sem sinais de violência.

Miguel, que morava sozinho, foi quem administrou a herança de Andreas até ele completar os 18 anos de idade.

O caso foi encaminhado ao 27º Distrito Policial, também na Zona Sul.

Família von Richthofen

A família ficou publicamente conhecida com a morte do casal Manfred e Marísia, pais de Suzane e Andreas, que tinham uma vida confortável em um bairro nobre de São Paulo.

Após investigação policial, Suzane confessou o crime e foi condenada a 39 anos de prisão por matar os pais, junto dos irmãos Cristian e Daniel Cravinhos, em 2002. Ela cumpriu pena no presídio de Tremembé, sendo solta em 2023.

Suzane namorava Daniel Cravinhos na época e os país da jovem não apoiavam o relacionamento. Os dois também já foram soltos.

(*) Com informações de agências