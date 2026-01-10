Rapidez

Indicador aponta a organização dos fluxos assistenciais e a capacidade de resposta do hospital à demanda em Manaus

Atendimentos rápidos são decisivos para salvar vidas. Nesse cenário, o Hospital Nilton Lins, da Hapvida, registrou 126.889 atendimentos em 2025, mantendo tempo de espera médio de apenas 13 minutos, resultado que combina rapidez assistencial e estrutura de alta complexidade. A unidade oferece diversas especialidades médicas e exames, como raio-X, tomografia computadorizada, ultrassonografia e endoscopia, garantindo diagnósticos e tratamentos integrados em um único espaço.

Na área da saúde, a agilidade no atendimento é um fator decisivo para contribuir com a redução de riscos, prevenção de agravamentos e aumento das chances de recuperação. Atendimentos médicos ágeis permitem diagnósticos mais precoces, início imediato de tratamentos e intervenções no tempo certo, especialmente em situações de urgência e emergência.

Ainda em 2025, a unidade realizou 6.966 cirurgias em um amplo conjunto de especialidades, entre elas Cirurgia Geral, Ortopedia, Urologia, Torácica, Oncológica, Vascular, Plástica, Neurocirurgia, Bariátrica, Coloproctologia, Otorrinolaringologia, Bucomaxilofacial e Cabeça e Pescoço. A atuação reflete a integração entre assistência qualificada, tecnologia avançada e cuidado humanizado no estado do Amazonas.

Mais de 75 mil pacientes medicados

Ao longo de 2025, o Hospital Nilton Lins medicou mais de 75 mil pacientes. Cada medicamento administrado tem protocolos clínicos bem estruturados, agilidade na resposta às necessidades de cada paciente visando garantir tratamentos seguros e eficazes.

Inaugurado em dezembro de 2024, o hospital é uma referência na região Norte do país. Além de ampliar o acesso aos serviços hospitalares, a unidade também gera centenas de empregos e movimenta a economia local.

“Ver mais de 75 mil pacientes medicados ao longo deste ano mostra, para mim, que estamos cumprindo nossa missão de cuidar das pessoas de forma rápida, segura e eficiente. Cada atendimento é uma vida que podemos proteger, e isso é o que nos motiva todos os dias no Hospital Nilton Lins”, afirma Dra Flavia Matheus Queiroz Henriques, diretora do Hospital Nilton Lins.

Sobre a Hapvida

Com 80 anos de experiência, a Hapvida é hoje a maior empresa de saúde integrada da América Latina. A companhia, que possui mais de 73 mil colaboradores, atende 16 milhões de beneficiários de saúde e odontologia espalhados pelas cinco regiões do Brasil.

Todo o aparato foi construído a partir de uma visão voltada ao cuidado de ponta a ponta, a partir de 86 hospitais, 78 prontos atendimentos, 363 clínicas médicas e 305 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo e crônico. Dessa combinação de negócios, apoiada em qualidade médica e inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.

(*) Com informações da assessoria