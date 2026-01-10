Colisão

Não há registro de feridos

Um Fiat Palio ficou totalmente destruído após pegar fogo. O incidente aconteceu na tarde deste sábado (10), na avenida Jacira Reis, Zona Centro-Oeste de Manaus.

O veículo ainda colidiu com um Ônix, que atingiu uma Hilux. A pick-up teria feito uma parada repentina na curva da via.

Após o impacto dos três carros, o Palio, que já estava com fumaça, começou a pegar fogo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e o condutor da Hilux saiu do local do acidente sem prestar esclarecimentos.

Não há registro de feridos. O trânsito está complicado no local, com apenas uma mão da pista funcionando.