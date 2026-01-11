Movimentação

Governo iniciou o ano com a sua 15ª troca ministerial após o pedido de demissão de Ricardo Lewandowski

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou 2026 com a sua 15ª troca ministerial após o pedido de demissão de Ricardo Lewandowski na última semana.

O petista ainda não anunciou quem vai assumir o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O secretário-executivo da pasta, Manoel Carlos de Almeida Neto, foi nomeado como ministro interino até que a decisão sobre um novo nome seja tomada.

Essa foi a primeira movimentação nas cadeiras da Esplanada dos Ministérios em 2026. A próxima pode ser no comando do Ministério da Igualdade Racial.

A pasta é comandada por Anielle Franco desde o início do terceiro mandato de Lula. À CNN, a ministra confirmou que deve deixar o cargo para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026.

Anielle deve ser candidata à deputada federal pelo PT do Rio de Janeiro e tem o aval do presidente Lula. De acordo com a ministra, os dois ainda devem discutir detalhes da transição no ministério e nenhuma data foi definida.

Outra mudança deve ocorrer em breve no Ministério da Fazenda. Fernando Haddad já manifestou a intenção de deixar o cargo até fevereiro para se dedicar à campanha eleitoral de Lula em 2026, função que ele considera incompatível com a que exerce atualmente no governo.

À imprensa, em dezembro do ano passado, o ministro afirmou ter feito o pedido ao presidente e disse que a eventual saída da pasta seria discutida em janeiro.

Outras possibilidades

Lula também avalia a reacomodação de ministros que não vão disputar as eleições por serem senadores em meio de mandato.

É o caso de Wellington Dias, atualmente no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, e de Camilo Santana, do Ministério da Educação. Os dois são ex-governadores e estão entre os principais quadros do PT (Partido dos Trabalhadores) no Nordeste.

Wellington Dias é cotado para a SRI (Secretaria de Relações Institucionais) no lugar de Gleisi Hoffmann, e Camilo Santana para a Casa Civil, no lugar de Rui Costa.

Gleisi e Rui Costa pretendem deixar os cargos em 2026 para disputar vagas ao Legislativo: Gleisi deve tentar se manter como deputada federal pelo Paraná e Rui Costa tentará o primeiro mandato como senador pela Bahia.

Camilo Santana também está na lista de cotados para ocupar a vaga de Lewandowski no Ministério da Justiça. Outro nome cogitado para a pasta é Wellington César Lima e Silva, que ocupou a função em 2016, durante o governo de Dilma Rousseff (PT).

Veja as saídas de ministros no terceiro mandato de Lula

Gonçalves Dias — demitido do Gabinete de Segurança Institucional (2023)

Daniela Carneiro — demitida do Ministério do Turismo (2023)

Ana Moser — demitida do Ministério do Esporte (2023)

Márcio França — realocado do Ministério de Portos e Aeroportos para o Empreendedorismo (2023)

Flávio Dino — deixou o Ministério da Justiça para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal (2024)

Silvio Almeida — demitido do Ministério dos Direitos Humanos (2024)

Paulo Pimenta — demitido da Secretaria de Comunicação Social (2025)

Nísia Trindade — demitida do Ministério da Saúde (2025)

Alexandre Padilha — realocado da Secretaria de Relações Institucionais para o Ministério da Saúde (2025)

Juscelino Filho — demitido do Ministério das Comunicações (2025)

Cida Gonçalves — demitida do Ministério das Mulheres (2025)

Carlos Lupi — pediu demissão do Ministério do Trabalho (2025)

Márcio Macêdo — demitido da Secretaria-Geral da Presidência (2025)

Celso Sabino — demitido do Ministério do Turismo (2025)

Ricardo Lewandowski — pediu demissão do Ministério da Justiça (2026)

*Da CNN Brasil, com informações de Aline Becketty, Isabel Mega, Vitória Queiroz e Cristiane Noberto