O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou 2026 com a sua 15ª troca ministerial após o pedido de demissão de Ricardo Lewandowski na última semana.
O petista ainda não anunciou quem vai assumir o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O secretário-executivo da pasta, Manoel Carlos de Almeida Neto, foi nomeado como ministro interino até que a decisão sobre um novo nome seja tomada.
Essa foi a primeira movimentação nas cadeiras da Esplanada dos Ministérios em 2026. A próxima pode ser no comando do Ministério da Igualdade Racial.
A pasta é comandada por Anielle Franco desde o início do terceiro mandato de Lula. À CNN, a ministra confirmou que deve deixar o cargo para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026.
Anielle deve ser candidata à deputada federal pelo PT do Rio de Janeiro e tem o aval do presidente Lula. De acordo com a ministra, os dois ainda devem discutir detalhes da transição no ministério e nenhuma data foi definida.
Outra mudança deve ocorrer em breve no Ministério da Fazenda. Fernando Haddad já manifestou a intenção de deixar o cargo até fevereiro para se dedicar à campanha eleitoral de Lula em 2026, função que ele considera incompatível com a que exerce atualmente no governo.
À imprensa, em dezembro do ano passado, o ministro afirmou ter feito o pedido ao presidente e disse que a eventual saída da pasta seria discutida em janeiro.
Outras possibilidades
Lula também avalia a reacomodação de ministros que não vão disputar as eleições por serem senadores em meio de mandato.
É o caso de Wellington Dias, atualmente no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, e de Camilo Santana, do Ministério da Educação. Os dois são ex-governadores e estão entre os principais quadros do PT (Partido dos Trabalhadores) no Nordeste.
Wellington Dias é cotado para a SRI (Secretaria de Relações Institucionais) no lugar de Gleisi Hoffmann, e Camilo Santana para a Casa Civil, no lugar de Rui Costa.
Gleisi e Rui Costa pretendem deixar os cargos em 2026 para disputar vagas ao Legislativo: Gleisi deve tentar se manter como deputada federal pelo Paraná e Rui Costa tentará o primeiro mandato como senador pela Bahia.
Camilo Santana também está na lista de cotados para ocupar a vaga de Lewandowski no Ministério da Justiça. Outro nome cogitado para a pasta é Wellington César Lima e Silva, que ocupou a função em 2016, durante o governo de Dilma Rousseff (PT).
Veja as saídas de ministros no terceiro mandato de Lula
- Gonçalves Dias — demitido do Gabinete de Segurança Institucional (2023)
- Daniela Carneiro — demitida do Ministério do Turismo (2023)
- Ana Moser — demitida do Ministério do Esporte (2023)
- Márcio França — realocado do Ministério de Portos e Aeroportos para o Empreendedorismo (2023)
- Flávio Dino — deixou o Ministério da Justiça para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal (2024)
- Silvio Almeida — demitido do Ministério dos Direitos Humanos (2024)
- Paulo Pimenta — demitido da Secretaria de Comunicação Social (2025)
- Nísia Trindade — demitida do Ministério da Saúde (2025)
- Alexandre Padilha — realocado da Secretaria de Relações Institucionais para o Ministério da Saúde (2025)
- Juscelino Filho — demitido do Ministério das Comunicações (2025)
- Cida Gonçalves — demitida do Ministério das Mulheres (2025)
- Carlos Lupi — pediu demissão do Ministério do Trabalho (2025)
- Márcio Macêdo — demitido da Secretaria-Geral da Presidência (2025)
- Celso Sabino — demitido do Ministério do Turismo (2025)
- Ricardo Lewandowski — pediu demissão do Ministério da Justiça (2026)
*Da CNN Brasil, com informações de Aline Becketty, Isabel Mega, Vitória Queiroz e Cristiane Noberto