Acidente

Um grave acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado na manhã desta segunda-feira (12) na BR-174, no município de Presidente Figueiredo, interior do Amazonas.

Segundo informações oficiais, a ocorrência aconteceu no quilômetro 1008 da rodovia — antigo km 124 —, cerca de dois quilômetros antes do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) instalado na região.

O acidente envolveu uma viatura da PRF e provocou a morte de um agente da corporação. Outros dois policiais ficaram feridos, foram socorridos e encaminhados ao hospital do município.

A própria Polícia Rodoviária Federal comunicou o caso às autoridades competentes, que acionaram o Instituto Médico Legal (IML) e o Instituto de Criminalística para realizar os procedimentos necessários no local.

As causas do acidente ainda serão apuradas pelos órgãos responsáveis.

