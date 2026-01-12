negociações

Flamengo avança nas conversas, conta com desejo do jogador, mas ainda precisa superar a resistência do West Ham para viabil

O Flamengo avançou nas conversas para repatriar Lucas Paquetá e já recebeu um “sim” do jogador para retornar ao Ninho do Urubu. O principal obstáculo agora é financeiro. O clube precisa chegar a um acordo com o West Ham, da Inglaterra, que não demonstra disposição para liberar o meia com facilidade.

Paquetá pressiona saída e pediu para não jogar a FA Cup

Segundo o jornal inglês The Guardian, Paquetá pediu para ficar fora da partida contra o QPR, pela FA Cup. O gesto reforça o desejo de deixar Londres e facilitar as negociações.

Mesmo assim, a diretoria do Flamengo mantém cautela. O clube vê o retorno como estratégico, mas considera a transação cara e não trata o negócio como encaminhado.

Titular no West Ham e valorizado na Seleção Brasileira

Aos 28 anos, Paquetá é titular absoluto do West Ham. Ele também se valoriza com as convocações frequentes para a Seleção Brasileira.

Nesta temporada, disputou 18 partidas da Premier League e uma da Copa da Liga Inglesa, todas como titular. O meia ainda tem mercado forte na Europa e já recebeu sondagens de clubes como Manchester City e Aston Villa.

Jogador já tentou voltar antes, mas esbarrou na resistência inglesa

Paquetá nunca escondeu o desejo de retornar ao Flamengo. Em entrevista ao ge, em novembro de 2025, ele revelou duas tentativas recentes de negociação. Na primeira, ainda na gestão Rodolfo Landim, recusou o retorno por causa da investigação sobre apostas. Depois, já sob a gestão Bap, voltou a procurar o clube e conversou com o técnico Filipe Luís, mas novamente encontrou resistência do West Ham.

Cria da base rubro-negra, meia vive expectativa de retorno

Revelado pelo Flamengo, Paquetá deixou o clube em 2018 rumo ao Milan. Depois, passou pelo Lyon e, desde 2022, defende o West Ham, que pagou cerca de 61,6 milhões de euros na época. Agora, enquanto pressiona nos bastidores e demonstra vontade de voltar ao clube que o formou, o Flamengo aguarda os próximos capítulos e trabalha para tentar viabilizar o retorno.

Por enquanto, a negociação avança, mas ainda está longe de um desfecho.

Leia mais

Filipe Luís renova com Flamengo até 2027 após negociação difícil; veja detalhes