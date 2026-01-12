Entregas

Unidades foram reformadas, ampliadas ou reconstruídas para receber alunos a partir de 5 de fevereiro.

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou que a Prefeitura de Manaus vai entregar 28 escolas reformadas, ampliadas ou reconstruídas até o início do ano letivo, previsto para o dia 5 de fevereiro, assegurando que a rede municipal esteja plenamente preparada para receber alunos, professores e servidores.

Apenas nos primeiros dias deste ano, a gestão municipal já realizou a entrega de duas unidades escolares, mantendo o ritmo acelerado do maior programa de reestruturação da rede municipal de ensino já executado na cidade.

Segundo o prefeito, a estratégia é concluir todas as inaugurações antes do retorno das aulas, garantindo infraestrutura adequada, conforto e segurança para a comunidade escolar.

“Nós temos 28 escolas prontas para serem entregues até o início do ano letivo. Vamos fazer uma verdadeira maratona de inaugurações, porque essas estruturas precisam estar funcionando antes do dia 5 de fevereiro. Educação exige planejamento e respeito às famílias e aos alunos”, afirmou David Almeida.

As unidades que integram o cronograma passaram por intervenções estruturais como reforma de quadras poliesportivas, revisão elétrica e hidráulica, manutenção de telhados e calhas, pintura geral, adequações de acessibilidade e melhorias nos ambientes pedagógicos, elevando o padrão da infraestrutura escolar da rede municipal.

A iniciativa reforça o compromisso da atual gestão com a educação básica e consolida David Almeida como o prefeito que mais entregou escolas reformadas ou construídas na história de Manaus, ultrapassando a marca de 380 unidades educacionais beneficiadas desde o início da administração.

Mais entregas

Além das escolas, a Prefeitura de Manaus mantém um calendário contínuo de entregas em outras áreas estratégicas, como saúde, assistência social e mobilidade urbana, garantindo que os serviços públicos acompanhem as demandas da população.

Com a programação antecipada das inaugurações, a gestão David Almeida assegura que o ano letivo tenha início com uma rede escolar mais estruturada, moderna e preparada para acolher os estudantes, fortalecendo a educação como eixo central do desenvolvimento da capital.

