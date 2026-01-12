IML

Acidente ocorreu no Distrito Industrial II, na zona Leste da capital amazonense.

Manaus (AM) – Um trabalhador de uma empresa de internet morreu após cair de um poste enquanto realizava manutenção na fiação elétrica na comunidade do Puraquequara, no Ramal 14.1, no Distrito Industrial II, zona Leste da capital amazonense.

Segundo informações preliminares, o funcionário atuava na rede elétrica quando um cabo, considerado excessivamente pesado, se rompeu, provocando a queda. A possibilidade de choque elétrico foi descartada inicialmente pelas equipes que atenderam a ocorrência.

Atendimento e constatação do óbito

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e esteve no local do acidente. Ao chegar, a equipe médica constatou que o trabalhador já estava sem vida. Diante da situação, foi solicitado apoio da Polícia Militar e da perícia técnica.

Investigação do acidente de trabalho

Representantes da empresa estavam presentes no local, mas não informaram detalhes sobre a vítima. O caso foi registrado como acidente de trabalho e será investigado pelas autoridades competentes, que irão apurar as circunstâncias da queda e possíveis responsabilidades.

A ocorrência foi atendida na área do 28º Distrito Integrado de Polícia (DIP). O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Leia mais:

Homem morre após cair de barranco na Ponta Negra