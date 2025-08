Homem morre após cair de barranco na Ponta Negra

Ele desapareceu ao entrar em mata para urinar, o corpo foi achado no rio.

Equipes do Corpo de Bombeiros encontraram, na tarde desta segunda-feira (4), o corpo de José Severino da Silva, de 63 anos. Ele estava desaparecido desde o sábado (2), quando entrou em uma área de mata na Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

Acidente aconteceu no sábado

José estacionou o carro na avenida Coronel Teixeira por volta da manhã e caminhou até a margem do rio. Em seguida, ele entrou na vegetação para urinar. No entanto, perdeu o equilíbrio e caiu do barranco.

Desde então, ninguém teve notícias dele. Dois dias depois, moradores da região avistaram o corpo boiando no Rio Negro e, imediatamente, acionaram o Corpo de Bombeiros.

Equipes confirmaram a morte

Após o chamado, os bombeiros chegaram ao local e retiraram o corpo da água. Logo depois, o Instituto Médico Legal (IML) recolheu o cadáver.

Como o corpo não apresentava sinais de violência, as autoridades trataram o caso como acidente. Até agora, a polícia não divulgou nenhuma nova informação.

Local oferece risco de queda

A área onde José desapareceu apresenta desníveis acentuados e mata densa. Portanto, qualquer distração ou desequilíbrio pode resultar em quedas graves.

O caso serve de alerta para quem circula pela região da Ponta Negra, principalmente próximo às margens do rio. Apesar de estar em uma zona urbana, o local ainda apresenta riscos típicos de áreas naturais.

