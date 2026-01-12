Fiscalização

Fiscalização na zona Sul encontrou carnes com validade adulterada e produtos mal refrigerados após denúncia de consumidores

Os fiscais do Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) apreenderam e descartaram mais de 80 kg de alimentos impróprios para o consumo nesta segunda-feira (12). A operação ocorreu em uma unidade do supermercado DB na Zona Sul de Manaus, motivada por denúncias sobre a venda de produtos fora do prazo de validade.

Embora a equipe não tenha localizado o item específico da denúncia inicial, a inspeção completa no estabelecimento revelou diversas irregularidades graves. Os fiscais constataram produtos armazenados sem refrigeração adequada, embalagens violadas e itens com datas de validade visivelmente adulteradas.

Irregularidades no açougue e congelados

A situação mais crítica ocorreu no setor de proteínas. Segundo o chefe de fiscalização do Procon-AM, Pedro Malta, o ambiente apresentava forte odor.

“Os fiscais encontraram na área de açougue e congelados diversos tipos de carnes e frangos em má condição de armazenamento. Além de produtos vencidos, com embalagens violadas, amassadas, fora do período de validade, mal armazenados e itens descongelados”, detalhou Malta.

Entre os 80 kg de produtos descartados estavam carnes bovinas, frangos, salsichas, linguiças, pães de alho, manteigas e latas de feijoada.

FOTOS: Estefany Vieira/ Procon-AM

Compromisso com a saúde pública

O diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, reforçou que o órgão mantém tolerância zero para riscos à saúde da população.

“A retirada de mais de 80 kg de alimentos impróprios mostra nosso compromisso com a saúde do consumidor. Agimos com base em uma denúncia feita pelas redes sociais e seguimos firmes na fiscalização para evitar que produtos vencidos ou sem informações cheguem à mesa da população”, destacou o diretor-presidente.

A equipe descartou os produtos no próprio local. O supermercado agora responde a um processo administrativo e pode sofrer multas pesadas, além de outras penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC). O estabelecimento infringiu artigos referentes à proteção da saúde (Art. 8º), responsabilidade por vício do produto (Art. 18) e práticas abusivas (Art. 39).

A equipe de reportagem do Em Tempo entrou em contato com o supermercado DB, mas, até o momento, não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

Como denunciar

O Procon-AM orienta os consumidores a registrarem queixas caso encontrem irregularidades. Os canais oficiais são:

Telefones: (92) 3215-4009 / 0800 092 1512

(92) 3215-4009 / 0800 092 1512 E-mail: [email protected]

[email protected] Sede: Avenida André Araújo, 1500, Aleixo.

Avenida André Araújo, 1500, Aleixo. Redes Sociais: @Procon_Amazonas

