Trânsito

Colisão ocorreu próximo a um supermercado

Uma mulher ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito na avenida Coronel Teixeira, em frente a um supermercado no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, na manhã desta terça-feira (13).

De acordo com informações preliminares, a vítima estava na garupa da motocicleta e foi arremessada ao asfalto após um suposto retorno irregular de um carro.

A vítima chegou a perder a consciência no momento da colisão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros à mulher ainda no local.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local para orientar motoristas e reduzir o congestionamento provocado pelo acidente.

