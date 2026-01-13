CCZ

Vagas para janeiro a março serão liberadas quinzenalmente pelo site CCZ Cidadão.

Manaus (AM) – Quinta-feira (15) marca o início da liberação de vagas para a castração gratuita de cães e gatos no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand, da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Os agendamentos, referentes ao período de janeiro a março, estarão disponíveis a partir das 14h, exclusivamente pelo site CCZ Cidadão.

As primeiras vagas são destinadas a procedimentos que serão realizados na segunda quinzena de janeiro. O calendário prevê liberações quinzenais, permitindo que cada tutor realize apenas um agendamento por oferta.

Agendamento exige cadastro prévio no CCZ Cidadão

O gerente do CCZ Manaus, médico veterinário Rodrigo Araújo, orienta que os tutores realizem o cadastro antecipadamente no sistema, informando corretamente os dados pessoais e do animal.

“Recomendamos que o tutor acesse o site cerca de 15 minutos antes do horário e atualize a página com frequência. A demanda é alta e as vagas podem se esgotar rapidamente”, explicou.

O agendamento é feito exclusivamente online, não sendo disponibilizado por telefone ou presencialmente.

Faltas geram bloqueio temporário no sistema

Segundo o CCZ, cerca de 20% das cirurgias agendadas deixam de ser realizadas devido à ausência dos tutores. Quem faltar sem aviso prévio fica impedido de realizar novo agendamento por 30 dias.

O bloqueio pode ser evitado caso a desistência seja registrada com até 24 horas de antecedência, permitindo que a vaga seja liberada para outro usuário.

Tutor deve levar o animal pessoalmente

Rodrigo Araújo reforça que o próprio tutor responsável pelo agendamento deve comparecer com o animal no dia da cirurgia, não sendo permitido enviar terceiros.

Mais de 8,2 mil castrações realizadas em Manaus

Em 2025, o CCZ Manaus realizou mais de 8,2 mil cirurgias de esterilização, número superior ao registrado em 2024, quando foram realizados cerca de 7,3 mil procedimentos.

Os atendimentos ocorreram tanto na sede do CCZ quanto em ações itinerantes, com o apoio dos castramóveis da Semsa, que atenderam todas as zonas da capital.

Castração ajuda no controle de zoonoses

A castração é uma importante ferramenta no controle populacional de cães e gatos e contribui diretamente para a prevenção de zoonoses, como a esporotricose.

“Menos animais abandonados nas ruas significam menos disseminação da doença e menor risco para a população”, destacou o gerente.

A esporotricose é uma micose causada por fungos presentes no solo e em matéria orgânica em decomposição, podendo provocar feridas que não cicatrizam, principalmente em face, orelhas e membros dos animais.

Atendimento veterinário gratuito no CCZ

Animais com suspeita da doença devem ser isolados e levados para avaliação veterinária. O atendimento é gratuito no CCZ Manaus, mediante agendamento pelo WhatsApp (92) 98842-8484.

Quem pode realizar a castração

A cirurgia é indicada para cães e gatos com idade entre cinco meses e sete anos, desde que estejam saudáveis, limpos e em jejum. O procedimento não é recomendado para fêmeas no cio, em lactação ou animais com infestação de parasitas.

Para mais informações, os tutores podem entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (92) 98842-8359.

Calendário de liberação de vagas – 2026

Data de liberação – Período das cirurgias

15/1 – 2ª quinzena de janeiro

30/1 – 1ª quinzena de fevereiro

13/2 – 2ª quinzena de fevereiro

27/2 – 1ª quinzena de março

13/3 – 2ª quinzena de março

30/3 – 1ª quinzena de abril

As vagas são liberadas sempre às 14h no site https://ccz.manaus.am.gov.br.

