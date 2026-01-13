Apelo

Ex-vereador compartilha texto que mistura apelo emocional e discurso político

O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL) tornou pública, nesta terça-feira (13), a carta que enviou ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A divulgação, feita pelo X, reforça a narrativa de injustiça frequentemente defendida por aliados. “Você nos ensinou que dignidade não se negocia”, escreveu Carlos em um dos trechos mais repercutidos da carta.

Carlos divulga carta a Bolsonaro – Foto: Reprodução/X.

Divulgação estratégica

A decisão de tornar o conteúdo público não foi casual. Conforme Carlos, expor a carta o “fortalece” e evidencia o clima político ao redor do pai.

O texto mistura frases de impacto voltadas não apenas ao destinatário, mas também aos apoiadores que seguem engajados.

“Cada dia que passa, pai, confirma aquilo que sempre soubemos: não é sobre erros, não é sobre leis — é sobre te quebrar moralmente. Resistir se tornou um ato de amor. Amor por nós, teus filhos. Amor por quem acredita em você. Amor pela verdade.”, afirmou o filho.

Mensagem final

No fechamento da carta, Carlos procura blindar o pai contra o desânimo, a fim de transmitir que a luta política ainda não está perdida.

“Levante-se todos os dias com a certeza de que sua história não termina aqui”, finalizou.

