Jurista retorna ao Ministério da Justiça e Segurança Pública após experiência em 2016

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta terça-feira (13) a escolha de Wellington César Lima e Silva para assumir o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública.

O jurista mantém boa relação tanto com o presidente quanto com a ala baiana do governo, incluindo o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Experiências anteriores

Wellington já teve experiência à frente da pasta em 2016, durante o governo de Dilma Rousseff (PT). Na atual gestão, ele atuou como secretário de assuntos jurídicos da Casa Civil.

O posto é uma posição estratégica do Palácio do Planalto, que permite contato direto com o presidente da República.

Ele deixou a função em julho do ano passado, depois de ser indicado por Lula para o posto de advogado-geral da Petrobras.

Obstáculos

Em sua primeira passagem pelo Ministério da Justiça, Wellington enfrentou um obstáculo: como era procurador de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), sua nomeação foi barrada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que exigia sua exoneração do MP para que pudesse permanecer como ministro.

Após apenas onze dias no cargo, ele pediu demissão, e a função foi assumida pelo vice-procurador-geral eleitoral da época, Eugênio Aragão.

