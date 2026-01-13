Eleições 2026

Levantamento Canal Meio/Instituto Ideia revela aprovação de 47% do presidente

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é considerado ruim ou péssimo por 41,4% dos brasileiros, conforme pesquisa Canal Meio/Instituto Ideia divulgada nesta terça-feira (13).

Apesar disso, 35% dos entrevistados avaliam a gestão de forma positiva, sendo 15% que a classificam como ótima e 20% como boa.

Outros 20,5% consideram a administração regular, enquanto 3,2% não souberam responder.

Aprovação pessoal do presidente

A pesquisa também mediu a aprovação pessoal do presidente, indicando que 50% desaprovam a forma como Lula conduz o governo, 47% aprovam e 3% não souberam opinar.

O levantamento entrevistou 2.000 pessoas por telefone entre os dias 8 e 12 de janeiro, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%.

Além disso, o estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-06731/2026.

Desempenho por área

Quanto ao desempenho por área, na economia 43,4% avaliaram negativamente, 37,9% positivamente, 21,5% consideraram regular e 3,1% não souberam responder; na segurança pública, 48,7% consideraram negativo, 25,6% positivo, 22,4% regular e 3,4% não souberam; na saúde, 41,5% avaliaram negativamente, 32,1% positivamente, 23,2% regular e 3,4% não souberam; e na educação, 39,1% consideraram negativo, 37,9% positivo, 20,2% regular e 3% não souberam responder.

A pesquisa mostra que, embora haja avanços percebidos em algumas áreas, a desaprovação generalizada em setores-chave como segurança e economia mantém a polarização sobre o governo, o que reflete um cenário político desafiador para o início do ano eleitoral.

