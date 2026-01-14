Edução

Estado e Prefeitura de Manaus abrem prazo para troca de escola em 2026.

O período de transferência de estudantes da rede pública estadual e municipal de Manaus começa nesta quarta-feira (14/01) e segue até quinta-feira (15/01). O procedimento é destinado a alunos que concluíram o ano letivo de 2025 e desejam mudar de escola por motivos como mudança de endereço, adequação de turno ou outras necessidades.

Tanto para a rede estadual (Seduc-AM) quanto para a rede municipal (Semed), a solicitação pode ser feita on-line, pelo site oficial de matrículas 👉 https://matriculas.am.gov.br/pt-br, ou presencialmente, em horário comercial, nas escolas públicas. No caso da rede municipal, o prazo se estende até 23h59 do dia 15/01, e as escolas estarão abertas para atender responsáveis sem acesso à internet.

Após a reserva da vaga no sistema, é obrigatória a confirmação presencial na unidade de ensino para efetivar a transferência. Segundo as gerências de matrículas da Seduc-AM e da Semed, esse passo é essencial para garantir a organização das turmas e evitar a perda da vaga, estando o processo sempre condicionado à disponibilidade de vagas na escola pretendida.

Documentos necessários

Para confirmar a matrícula ou transferência, pais ou responsáveis devem apresentar:

Documento oficial do aluno (RG ou certidão de nascimento);

CPF e RG (obrigatório para alunos do ensino médio);

Documento oficial do responsável legal (quando menor de idade);

Comprovante de residência atualizado;

Duas fotos 3×4 recentes;

Cartão de vacinação;

Comprovante de escolaridade (declaração ou guia de transferência e histórico escolar).

Cronograma e atendimento

O Calendário de Matrículas 2026 pode ser consultado no site 👉 https://matriculas.am.gov.br. Entre 16 e 20 de janeiro, será aberto o período para matrícula de novos alunos. Já os retardatários (que perderam os prazos) serão atendidos a partir de 21 de janeiro.

Dúvidas podem ser esclarecidas pela Central de Atendimento da Seduc-AM, pelo telefone 0800 092 5050 (também WhatsApp) ou pelo e-mail [email protected], de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

